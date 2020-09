Hannover

Brennpunkt Innenstadt: Polizisten haben am Wochenende im Stadtzentrum von Hannover bei Kontrollen zahlreiche Straftaten aufgedeckt und Verstöße gegen die behördlichen Corona-Anordnungen geahndet. Unter anderem mussten die Beamten wegen unzulänglicher Hygienevorkehrungen gleich drei Shisha-Bars vorläufig schließen. Außerdem schritten die Einsatzkräfte wegen Körperverletzung, Steuerhinterziehung und illegalen Drogenbesitzes ein, wie die Polizeidirektion Hannover am Sonntag mitteilte.

Schon seit Wochen ist die City noch mehr im Visier der Polizei

„Sondereinsätze“ – so bezeichnet die Polizei nach Angaben ihres Sprechers Michael Bertram Großeinsätze mit erhöhter Polizeipräsenz und intensiven Kontrollen. Laut Bertram hat die Polizei die City bereits seit einigen Wochen deutlich mehr als gewöhnlich im Visier. Beamte der Polizeistation Raschplatz, des Polizeikommissariats Mitte sowie der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen waren demnach auch jetzt wieder von Freitagabend an in der Innenstadt verstärkt auf Streife. Dabei seien auch zahlreiche Personen überprüft und Parkverstöße geahndet worden.

Bars verstoßen gegen Hygienevorschriften

Laut Polizeisprecher beschlagnahmte die Polizei bereits am Freitag bei Kontrollen von zwei Shisha-Bars an der Nikolaistraße sowie an der Otto-Brenner-Straße insgesamt rund 35 Kilogramm unversteuerten Tabak und leiteten Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz ein. Betreibern einer Shisha-Bar an der Georgstraße sei außerdem wegen der Missachtung von Hygienevorschriften zunächst die Abgabe von Wasserpfeifen untersagt worden. Zwei Stunden später habe sich herausgestellt, dass die Betreiber sich dieser Anordnung widersetzen, berichtet Bertram. Deshalb sei die Bar vorläufig geschlossen worden.

Am Sonnabendabend wurde der Betrieb in zwei weiteren Shisha-Bars stillgelegt: Laut Polizei hatten beide Lokale gleich mehrfach gegen Hygienebestimmungen verstoßen. In einem Lokal an der Kanalstraße hatten die Mitarbeiter weder Mund-Nasen-Bedeckungen getragen, noch Desinfektionsmittel für die Gäste bereitgestellt. Ein Betrieb an der Otto-Brenner-Straße hatte ebenfalls keine Maskenpflicht für seine Mitarbeiter angeordnet und konnte zudem kein ausreichendes Reinigungskonzept für benutzte Wasserpfeifen nachweisen.

Wiederholungstäter wird nach Flucht überwältigt

In der Nacht zu Sonnabend musste die Polizei auch mehrfach gewaltsam einschreiten: Laut Bertram erkannten zivile Einsatzkräfte gegen 1 Uhr an der Goethestraße einen 19-Jährigen, der sich eine Woche zuvor in der City gegen seine Festnahme wegen mutmaßlichen Drogenhandels massiv gewehrt hatte und geflohen war. Dabei hatten auch vier junge Männer die am Einsatz beteiligten Polizisten geschlagen, getreten und verletzt. Bei seiner erneuten Festnahme leistete der 19-Jährigen am frühen Sonnabendmorgen wieder erheblichen Widerstand. Die Beamten konnten ihn jedoch überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Auf ihn kommt jetzt ein beschleunigtes Verfahren zu.

Gast greift Türsteher mit Pfefferspray an

Außerdem ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Sonnabend setzte in einem Lokal an der Scholvinstraße ein Gast gegen 5.15 Uhr nach einer Auseinandersetzung mit Türstehern ein Pfefferspray ein.

Von Ingo Rodriguez