Gezielte Kontrollen in der Innenstadt: Die Polizei war auch jetzt am Wochenende wieder in der City im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. Die ernüchternde Erkenntnis: Trotz der erheblichen Lockerungen der Auflagen mussten die Beamten in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen wegen Corona-Verstößen insgesamt 30 Platzverweise ausssprechen. In weiteren 78 Fällen beließen es die Einsatzkräfte bei einer sogenannten „Gefährderansprache“. Laut Polizei reichte bei einigen Gastwirten und Prostituierten eine mündliche Ermahnung jedoch nicht aus. In diesen Fällen sei sogar die weitere Tätigkeit untersagt worden, berichtete Polizeisprecher Martin Richter am Sonntagmittag.

Prostituierte ignoriert Platzverweis – Bar schenkt ohne Genehmigung aus

Demnach wurde unter anderem am Sonnabendmorgen gegen 5 Uhr eine Bar an der Straße Am Marstall von den Beamten geschlossen, weil dort Gäste bewirtet worden waren, ohne dass die Stadt dafür eine Genehmigung erteilt hatte. Nur wenig später beobachteten Einsatzkräfte an der Münzstraße mehrere Prostituierte im Gespräch mit möglichen Freiern. Ihnen sei ebenfalls die Tätigkeit untersagt worden, sagte Richter. Eine Prostituierte habe die Polizei später sogar in Gewahrsam genommen, weil sie dem Platzverweis nicht nachgekommen sei.

Gastronom hat kein Hygienekonzept

Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Beamte dann Sonnabendabend gegen 22.45 Uhr in einer Bar am Ernst-August-Platz Verstöße gegen die Abstandsregelungen. Da der Betreiber außerdem kein schriftliches Hygienekonzept vorlegen konnte, muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten. Bei den Kontrollen seien außerdem gezielt größere Personengruppen angesprochen und auf die Corona-Anordnungen wie etwa dem Sicherheitsabstand hingewiesen worden, sagte der Polizeisprecher. Ebenso wurden mehrere Restaurants auf die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft.

Auch Lärmbelästigung und Alkohol am Steuer

Beamte des Polizeikommissariats Hannover-Mitte registrierten bei ihrem Einsatz in der Innenstadt aber auch noch weitere Verstöße, die keiner Corona-Pandemie bedürfen, um geahndet zu werden. Laut Polizeisprecher Richter fielen einzelne Gastronomiebetriebe wegen zu lauter Musik auf. Am Sonntagmorgen stoppten Beamte auf der Münzstraße einen offensichtlich betrunkenen E-Scooter-Fahrer. Der 20-Jährige war mit einem Atemalkoholtest zufolge mit 1,3 Promille unterwegs.

Von Ingo Rodriguez