Hannover

Ein Imbissbetreiber am Klagesmarkt in Hannover hat nach Polizeiangaben massiv gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen. Die Beamten bemerkten am späten Sonnabend reges Treiben im Lokal: Dort fand eine illegale Spielrunde statt. Der Gastwirt des Brother’z hatte laut Ermittlern mehrere Tische aufgebaut, an denen sich zahlreiche Menschen mit Dominopartien die Zeit vertrieben.

„Eine Polizeistreife bemerkte ein reges Kommen und Gehen an einem Bistro“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Als die Beamten dann gegen 23.30 Uhr zur Überprüfung anrückten, verließen gerade mehrere Gäste das Lokal. So waren die Polizisten in der Lage, einfach ins Bistro zu gelangen. „Dort stießen sie auf 15 Personen, die mehrheitlich an Spieltischen saßen und Domino spielten“, sagt Bertram.

Angestellter serviert Tee und Snacks

Außerdem trug niemand Mund-Nase-Bedeckungen oder hielt sich an die Mindestabstände. Ein Angestellter servierte laut Bertram sogar Tee und Snacks. Der 28-jährige Gastwirt machte gegenüber der Polizei keine Angaben. Gegen ihn, seinen Mitarbeiter und die Spieler wird nun umfangreich ermittelt: Es stehen ein Verstöße gegen das Betriebsverbot im Raum, dazu 15-maliges Nichteinhalten des Infektionsschutzgesetzes. Das Bistro musste noch in der Nacht schließen.

Von Peer Hellerling