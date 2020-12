Hannover

Ein Gastronom hat in seinem Imbiss in Hannover-Stöcken mitten im Corona-Lockdown hinter Vorhängen mehrere Spielautomaten betrieben und die Gäste an den Geräten vor Blicken geschützt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung deckte die Polizei den Corona-Verstoß am Donnerstag auf. Zivile Einsatzkräfte leiteten gegen den Gastwirt und drei Besucher des Lokals jeweils Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein.

Zeuge informiert die Polizei

Wie Polizeisprecher Michael Bertram berichtet, hatte ein Zeuge zuvor die Polizei über die verdeckten Plätze für Spielgeräte in dem Lokal informiert. Demnach hatte der Imbissbetreiber zuletzt auch regelmäßig über einen verdeckten Knopf an der Theke die Spielautomaten deaktiviert, sobald sich Mitarbeiter der Ordnungsbehörden genähert hatten.

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona-Lockdown: Polizei macht vier Geschäfte in der Innenstadt dicht

Hinter Vorhängen sitzen drei Gäste

Zivile Einsatzkräfte der Polizei statteten dem Imbiss deshalb am Donnerstagnachmittag einen Besuch ab und überprüften die Räume. Dabei entdeckten sie nicht nur die verdeckten Spielgeräte, sondern auch drei Gäste, die hinter den Vorhängen an den Automaten saßen. Laut Polizei fanden die Beamten zudem den unauffälligen Schalter, um die Geräte schnell auszuschalten. Gegen die drei Gäste und den 45-jährigen Betreiber des Lokals wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz geschrieben. Den Männern droht nun ein Bußgeld.

Von Ingo Rodriguez