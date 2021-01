Hannover

Alle Über-80-Jährigen in Hannover und in den Umlandkommunen bekommen jetzt Post vom Land mit dem Hinweis, einen Termin im Impfzentrum auf dem Messegelände zu vereinbaren. Am 1. Februar soll die Impfkampagne in Halle 25 beginnen, das Personal steht bereit. Doch ob der Start wirklich klappt, ist ungewiss – weil es massive Lieferprobleme beim Covid-19-Impfstoff der Firma Biontech gibt. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir am 1. Februar mit den stationären Impfungen auf dem Messegelände starten können“, sagt Hannovers Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) im Gespräch mit der HAZ. Zusammen mit der Regionsverwaltung ist er für den Ablauf der Impfkampagne zuständig.

Impfvorrat reicht noch bis zum Wochenende

Derzeit sind insgesamt zwölf mobile Impfteams in Hannover und im Umland unterwegs und statten Alten- und Pflegeheimen einen Besuch ab. Bereits Anfang kommender Woche könnte der Vorrat an Impfdosen erschöpft sein. „Bis zum Wochenende reichen die Dosen noch“, sagt von der Ohe. Wie es danach weitergeht, hänge von neuen Lieferungen ab. Kommt keine neue Fuhre, müssen die mobilen Impfteams pausieren. Das sei vergangene Woche bereits vorgekommen, sagt der Kämmerer. „Wir können ja nur impfen, wenn wir Impfstoff haben.“

Lieferprobleme bei Biontech

Etwa 60 Prozent der Risikogruppen in den Heimen sei inzwischen eine erste Dosis verabreicht worden, sagt der Kämmerer. Nach 21 Tagen steht eine zweite Impfung an, um den größtmöglichen Schutz gegen Covid-19 zu erreichen. „Unser Ziel war es, allen Menschen in den Pflegeheimen zunächst eine Erstimpfung zu verabreichen, um dann mit dem stationären Impfen auf dem Messegelände zu beginnen“, sagt der Kämmerer. Dieses Ziel scheine nicht mehr realistisch zu sein. „ Biontech meldet Produktionsprobleme. Der verfügbare Impfstoff ist um 40 Prozent zurückgegangen“, berichtet von der Ohe.

Das Unternehmen Biontech hat angekündigt, in den kommenden drei bis vier Wochen weniger Impfstoff nach Europa zu liefern als geplant. Das Unternehmen begründet das mit Umbauten im belgischen Werk Puurs, damit dort langfristig mehr Dosen produziert werden können. Daraufhin hat Nordrhein-Westfalen den Betriebsstart seiner Impfzentren um eine Woche auf den 8. Februar verschoben.

„Wir könnten mehr impfen“

Dabei könnte in Hannover alles ganz schnell gehen. Das Impfpersonal auf dem Messegelände steht bereit und kann bei Bedarf kräftig aufgestockt werden. 1400 bis 1500 Impfungen pro Tag schaffen die mobilen Teams in der Spitze schon jetzt. „Wir könnten mehr impfen, wenn mehr Impfstoff verfügbar wäre“, sagt der Kämmerer.

Stadt und Region als Betreiber des Impfzentrums hoffen jetzt auf zusätzliche Impfstoffe. Der Impfstoff der Firma Moderna ist bereits zugelassen, aber die verfügbaren Mengen sind noch sehr gering. In Niedersachsen wurden lediglich in Osnabrück und Oldenburg Dosen des Moderna-Impfstoffs verabreicht. In Hannover hofft man auf die Zulassung des Impfstoffs von Astra Zeneca. Dieser hat den Vorteil, dass er nicht wie der Biontech-Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden muss. „Möglicherweise können wir beim Impfen eines solchen, gut handhabbaren Stoffs auch die Hausärzte einbinden“, sagt von der Ohe.

Von Andreas Schinkel