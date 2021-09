Hannover

In der Region Hannover gilt künftig die sogenannte Warnstufe 1 der niedersächsischen Corona-Verordnung. Der Grund ist die Anzahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der niedersächsischen Krankenhäuser. Am Freitag lag der Wert den fünften Tag in Folge über dem Schwellenschwert von 5 Prozent. Nach Angaben des Landes waren 5,3 Prozent aller Patienten auf den Intensivstationen Covid-Patienten. Im Alltag ändert sich für die meisten Menschen in der Region aber nur wenig.

Drei Corona-Warnstufen in Niedersachsen

In der neuen Corona-Verordnung hatte sich die Landesregierung von der Sieben-Tage-Inzidenz als alleinigem Faktor für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Maßnahmen verabschiedet. Stattdessen sind nun außer dem bekannten Inzidenzwert zwei weitere Faktoren ausschlaggebend: die Entwicklung der Anzahl an Covid-19-Patienten in Niedersachsens Krankenhäusern allgemein sowie der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Liegen mindestens zwei dieser Faktoren über bestimmten Schwellenwerten, tritt eine Warnstufe in Kraft. Insgesamt gibt es drei Warnstufen.

Schon seit längerer Zeit meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) hohe Infektionszahlen für die Region Hannover. Am Freitag hat das RKI für Stadt und Umland eine Sieben-Tage-Inzidenz von 92,2 ermittelt. Damit liegt die Region weit über dem Wert von 35, der die Schwelle für Warnstufe 1 bedeutet. Zusammen mit der Tatsache, dass landesweit nun auch der Anteil der Covid-Intensiv-Patienten über dem ersten Schwellenwert liegt, tritt nun Warnstufe 1 in Kraft.

Formell muss die Regionsverwaltung dazu eine neue Allgemeinverfügung veröffentlichen und damit verkünden, dass nun die Warnstufe 1 gilt. Laut Regionssprecher Christoph Borschel ist diese Allgemeinverfügung bereits vorbereitet und wird vermutlich am Sonnabend veröffentlicht. Neue Regeln sollen dann ab Sonntag gelten.

Corona-Warnstufe 1: Was ändert sich in Hannover?

Im Alltag ändert sich aber wenig. Weil die Inzidenz in Hannover und Umland bereits seit längerer Zeit konstant über 50 liegt, gelten in der Region ohnehin bereits die sogenannten 3-G-Regeln. Bei der Warnstufe 1 kommen folgende Verschärfungen hinzu:

Sportunterricht an Schulen soll komplett kontaktlos stattfinden, bei Hilfestellungen muss eine Maske getragen werden.

soll komplett kontaktlos stattfinden, bei Hilfestellungen muss eine Maske getragen werden. Nach dem Schwimmen darf kein Föhn benutzt werden. Schüler können vom Schwimmunterricht befreit werden, wenn die Nutzung von Haartrocknern nicht möglich ist.

darf kein Föhn benutzt werden. Schüler können vom Schwimmunterricht befreit werden, wenn die Nutzung von Haartrocknern nicht möglich ist. Schwangeren Lehrerinnen ist künftig ein Einsatz im Homeoffice zu ermöglichen. Unterhalb der Warnstufe 1 können sie weiterhin im Präsenzunterricht eingesetzt werden, wenn eine unverantwortbare Gefährdung durch Corona über eine Gefährdungsbeurteilung ausgeschlossen worden ist.

ist künftig ein Einsatz im Homeoffice zu ermöglichen. Unterhalb der Warnstufe 1 können sie weiterhin im Präsenzunterricht eingesetzt werden, wenn eine unverantwortbare Gefährdung durch Corona über eine Gefährdungsbeurteilung ausgeschlossen worden ist. Singen ist nur noch draußen mit einem Mindestabstand von zwei Metern erlaubt, Einzelgesangsunterricht ist verboten. Blasinstrumente sollen möglichst draußen mit zwei Meter Abstand gespielt werden, das Musizieren mit Flöten oder Trompeten drinnen ist grundsätzlich untersagt.

ist nur noch draußen mit einem Mindestabstand von zwei Metern erlaubt, Einzelgesangsunterricht ist verboten. Blasinstrumente sollen möglichst draußen mit zwei Meter Abstand gespielt werden, das Musizieren mit Flöten oder Trompeten drinnen ist grundsätzlich untersagt. An Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche wie Zeltlager oder Ferienfreizeiten dürfen nur noch mit maximal 50 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Bei mehrtägigen Angeboten müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerdem vorher einen Corona-Test machen. Während des Betreuungsangebots müssen zwei Tests pro Woche durchgeführt werden.

In der kommenden Woche wird das Land eine neue Corona-Verordnung veröffentlichen und laut Regierungssprecherin Anke Pörksen darin auch Anpassungen des Warnstufensystems vornehmen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe und Stefan Knopf