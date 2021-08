Von den 15.000 kurzfristig angebotenen Terminen für Erstimmunisierungen im Impfzentrum Hannover sind am Wochenende nur rund 1000 wahrgenommen worden. Bei der dezentralen Impfaktion in sozialen Brennpunkten haben sich in der ersten Woche mehr als 500 Personen eine Dosis verabreichen lassen. Politiker fordern jetzt mehr mobile Angebote – etwa an Berufsschulen oder auf Partymeilen.