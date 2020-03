Corona: Warum eine Kurzwarenhändlerin jetzt Hunderte Masken herstellen will

Hannover

Ärzte, ambulante Pflegedienste, Unternehmer und Privatpersonen – Sie alle haben Katrin Schmidt aus Hannover in den letzten kontaktiert und wollten das Gleiche: selbst genähte Gesichtsmasken aus Stoff. „Die Nachfrage steigt“, sagt Schmidt, die den Kurzwarenladen Kurzwarenkatze in Linden betreibt und Nähkurse gibt. Die Hausärzte wollten sie an ihre Patienten und Patientinnen verteilen, Pflegedienste für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil die restlichen Mundschutze ausgingen. Auch wenn der medizinische Schutz durch Stoffmasken natürlich nicht ausreichend sei, seien die Masken besser als gar kein Schutz und hätten einen wichtigen psychologischen Effekt, erklärt Schmidt. Man zeige durch sie, dass man andere schützen will.

Nähanleitung online

Die Unternehmerin will deswegen jetzt Näherinnen und Näher aus Hannover mit den Menschen in der Stadt vernetzen, die Stoffmasken brauchen. Um zum Nähen anzuregen, hat sie auf ihrer Webseite bereits eine Nähvorlage für eine Gesichtsmaske hochgeladen.

Momentan ist Schmidt damit beschäftigt, über ihren Newsletter und Facebook Menschen zu finden, die sich bereit erklären, Masken zu nähen. Wie genau diese dann ihren Weg dorthin finden, wo sie gebraucht werden, weiß Schmidt noch nicht. „Aber da komm ich schon noch darauf, zur Not hänge ich sie an einen Kleiderständer, den ich vor meinem Laden aufstelle.“

Schrägband und Alternativen gesucht

Auch ist noch unklar, woher die Helfer und Helferinnen die nötigen Menge an Schrägband – das Band, mit dem diese am Kopf befestigt werden – für die Masken nehmen sollen, falls die Nachfrage weiter steigt. „Wir können das für Hunderte Masken nicht spenden, weil unser Laden durch die Schließungen selbst gerade in der Krise steckt“, sagt Schmidt. Da auch dieses langsam knapp werden, sucht sie außerdem nach kreativen Alternativen, mit denen sich die anstelle von Schrägband eine Maske herstellen lasse.

Weitere Muster folgen

Von den Masken, die sie in ihrem Laden näht, werde keine einzige verkauft, versichert die Unternehmerin. Sie sollen verschenkt werden. „Wir möchten mit unserer Aktion der Tendenz, dass ein Markt für Masken entsteht, entgegenwirken und dazu motivieren, die Masken einfach selbst herzustellen.“ Damit das gelingt, will sie bald weitere Schnittmuster und Bastelanleitungen auf ihrer Webseite hochladen – auch für Nähmuffel. „Das geht zur Not auch mit dem Tacker“, erklärt Schmidt.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, erreicht Schmidt von Montag bis Sonnabend zwischen 14 und 18 Uhr unter Telefon (0511) 37 38 89 66 oder via E-Mail an post@kurzwarenkatze.de. Schmidt bittet, von Stoffspenden abzusehen, außer es handelt sich um bereits zurechtgeschnittene Stoffreste mit den Maßen 17 mal 34 Zentimeter, die bei 95 Grad gewaschen wurden. Wichtig dabei: „Erst waschen, dann zurechtschneiden“, sagt Schmidt und lacht.

Katrin Schmidt hat bereits ein erstes Nähmuster auf ihrer Webseite hochgeladen. Quelle: Katrin Schmidt/Kurzwarenkatze

Von Nadine Wolter