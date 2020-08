Hannover

Das Datum, an dem dieses Virus beinahe besiegt schien oder wenigstens unter Kontrolle, war der 21. Juni. Einen Tag nach Beginn des Sommers, an keinem anderen Tag im Jahr würde so lange die Sonne scheinen. In der Region Hannover waren nur noch 13 Menschen mit Covid-19 infiziert. Die Intensivstationen, deren vollkommene Überlastung Mediziner nach verstörenden Bildern aus italienischen Kliniken auch in Deutschland fürchteten, hatten mit Corona-Patienten kaum noch etwas zu tun. Sechs Menschen kämpften mithilfe von Apparaten um ihr Leben, für 120 Männer und Frauen hatte es seit Beginn der Seuche keine Rettung mehr gegeben.

Und das war es dann mit der guten Hoffnung. Von nun an steigen die Zahlen, jede Ziffer ein infizierter Mensch. Manche wusste, dass sie den Erreger in sich trug, mancher merkte es nicht und konnte andere anstecken. Aber 13, von 876 im April! Die Politik lockerte Regeln, und einige, die sich noch immer zu beschränkt fühlten, entschieden für sich, dass Vorschriften höchstens Vorschläge sind. Familienfeiern, Partys und Urlauber, die aus manchem Risikogebiet zurückkamen, trieben die Zahlen nach oben.

In der Region Hannover war das nicht anders. Die aktuellste Zahl stammt von Dienstag, 25. August, zwei Monate nach dem Tag, als alles beinahe überstanden schien: 265 Menschen sind aktuell wieder infiziert.

Zwei Corona-Tote in zwei Monaten

Aber etwas ist anders als auf dem Höhepunkt der Pandemie im April. Obwohl den offiziellen Zahlen zufolge seit Juni, dem Tiefpunkt, inzwischen wieder 20-mal mehr Menschen angesteckt sind, gibt es praktisch nicht mehr Tote. In den vergangenen zwei Monaten sind nur zwei Corona-Patienten gestorben. Die Kurve der Toten folgt nicht mehr der Kurve der Neuinfektionen. Woran liegt das?

Marlene Graf, Leiterin der Gesundheitsprävention bei der Region Hannover, erklärt es so: „Im Mai lag der Altersschnitt der Infizierten bei rund 55 Jahren, derzeit ist ein neuinfizierter Mensch im Schnitt 36 Jahre alt. Das hat einen erheblichen Einfluss auf die entsprechende Art der medizinischen Behandlung. Jüngere Menschen müssen nicht in dem Ausmaß intensivmedizinisch behandelt werden wie ältere. Oft reicht bei ihnen eine normal stationäre oder auch ambulante Versorgung aus.“ Jüngere Menschen hätten seltener Vorerkrankungen, und das wirke sich am Ende auch auf Todeszahlen aus.

Marlene Graf leitet bei der Region Hannover die Gesundheitsprävention. Quelle: Region Hannover

Dazu passt eine statistische Zahl: Seit Ausbruch der Pandemie ist die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen mittlerweile diejenige, deren Mitglieder am häufigsten infiziert worden sind. 587 steckten sich an. Kaum weniger betroffen sind Menschen zwischen 50 und 59 Jahren (559 Fälle). Weit darunter liegen Senioren, 174 Männer und Frauen im Alter von 70 und 79 steckten sich an. Kinder unter neun Jahren steckten sich laut Gesundheitsamt in 134 Fällen an.

Region erwartet mehr Corona-Infizierte

Dass in den vergangenen Wochen mehr Menschen getestet wurden, ist für Melanie Graf nur ein Grund, warum die Zahl der Infizierten erneut ansteigt. Etwa die Hälfte der Infizierten wurde nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub positiv getestet. „Der größte Faktor, der derzeit für eine steigende Zahl an Infizierten sorgt“, das lasse sich seit Beginn der Urlaubszeit in der Region klar nachvollziehen. Private Feiern und Zusammentreffen in der Sommerzeit kämen hinzu. Graf rechnet damit, dass die Zahl weiter steigt, solange das Wetter Menschen dazu einlädt, sich zu treffen.

Überlastet sind nicht die Intensivstationen, sondern Labore, die nicht nachkommen mit der Testauswertung der Urlauber.

Das Virus ist also vermutlich nicht ungefährlicher geworden, es trifft nur häufiger eine weniger anfällige junge Altersgruppe. Die Region Hannover macht mit der Verlagerung des Geschehens, eher weg von Alten- und Pflegeheimen, eine ähnliche Entwicklung wie Deutschland insgesamt. In hiesigen Krankheiten gab es nie Engpässe auf Intensivstationen, jetzt ist deren Auslastung noch weit geringer als zu Hochzeiten der Pandemie im April.

Mit einem zweiten Test wächst die Chance, Infizierte zu finden. Quelle: Friso Gentsch/dpa

„Zweiter Test für Urlauber ist sinnvoll“

Dennoch: Melanie Graf warnt davor, aus dieser Entwicklung die falschen Schlüsse zu ziehen. Sie hält einen zweiten Test für Urlaubsrückkehrer medizinisch für sinnvoll, etwa fünf bis sieben Tage nach dem ersten Abstrich. Noch ist der nicht vorgesehen. Mit einer zweiten Prüfung wächst die Chance, Infizierte zu finden, die während der ersten Testung fälschlicherweise unauffällig waren. Und die Nachprobe kann abklären, ob Menschen womöglich positiv getestet wurden, obwohl sie das Virus nie in sich trugen.

Aber sonst? Entwarnung, weil weniger Menschen sterben? Schutzmaßnahmen lockern? Melanie Graf hält das für den falschen Weg, sie lässt daran keinen Zweifel: „Es wäre der falsche Rückschluss, jetzt nachlässig zu werden. Ganz im Gegenteil. Es ist sichtbar geworden, dass dort, wo die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, die Zahlen wieder steigen. Gerade mit Blick auf den anstehenden Herbst ist es unerlässlich, weiterhin achtsam miteinander und mit sich selbst umzugehen.“

Maske und Abstand sind die Mittel ihrer Wahl.

Von Gunnar Menkens