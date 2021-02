Hannover

Überraschende Eilentscheidung am Verwaltungsgericht Hannover: Fitnessstudios dürfen auch während der Pandemie öffnen, wenn sie sicherstellen, dass nur Einzelpersonen alleine oder mit Mitgliedern des selben Haushalts trainieren. Eine Betreiberin aus dem Kreis Harburg hatte das Gericht um Rechtssicherheit gebeten, weil sie ein entsprechendes Konzept umsetzen will.

Gericht: Fitnessstudios dürfen an Einzelpersonen vermieten

Der Gerichtsbeschluss ist zu Wochenbeginn gefallen. Er gilt so lange, bis das Land Niedersachsen oder eine regionale Gesundheitsbehörde dagegen vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg Rechtsmittel einlegt.

Die Betreiberin hat ein Konzept erarbeitet, mit dem sie ihr Fitnessstudio im Speckgürtel von Hamburg stundenweise an Einzelpersonen und deren Haushaltsmitglieder vermieten will. Mit einem QR-Code könnten die Besucher ihren Zutritt für die gebuchte Zeit freischalten und dann ohne Kontakt zu anderen trainieren. Sie argumentiert, dass Fitnessstudios im herkömmlichen Sinne zwar laut gültiger Corona-Verordnung geschlossen seien (§10, Absatz 1, Satz 1, Nummer 7). Mit diesem Konzept aber sei ihre Trainingsstätte eine „Anlage für den Individualsport (§10, Absatz 1, Satz 1, Nummer 7). Und die dürfen öffnen.

Verbot „beliebig und damit letztlich willkürlich“

Die 15. Kammer des Verwaltungsgerichts in Hannover entschied jetzt, dass das Land zwar in der Pandemie einen „sehr weiten Ermessensspielraum“ habe, um den Infektionsschutz durchzusetzen. Insofern sei die Schließung von Fitnessstudios grundsätzlich nicht zu beanstanden. Allerdings habe die Betreiberin das Recht, ihre Anlage wie Individualsportanlagen zu betreiben. Alles andere sei „beliebig und damit letztendlich willkürlich“, heißt es in einer Erklärung des Gerichts.

Schließlich dürften etwa in Tennishallen mehrere Plätze von jeweils zwei Menschen gleichzeitig genutzt werden. Zudem habe das Land sogar Wettkämpfe in Individualsportanlagen zugelassen, wenn dabei die Abstandsgebote eingehalten würden. Deshalb dürfe es nun nicht argumentieren, dass man mit der Schließungsverfügung für Fitnessstudios „eine Reduktion der Gesamtzahl möglicher Infektionen durch sportliche Betätigung sowie die Begrenzung der sich in der Öffentlichkeit bewegenden Menschen“ erreichen wolle. Der Betrieb von Tennishallen und die Erlaubnis von Individualsportwettkämpfen dürfte „die Gesamtzahl der sich in der Öffentlichkeit bewegenden Menschen stärker erhöhen als das Geschäftsmodell der Antragstellerin“.

Betreiberin wollte Rechtssicherheit

Gerichtssprecherin Nassim Eslami sagte auf Anfrage der HAZ, dass die Fitnessstudiobetreiberin selbst auf die Entscheidung gedrängt habe. Sie habe zuvor bei der Gesundheitsbehörde ihr Konzept vorgestellt, dort hätten Zweifel an der Rechtmäßigkeit bestanden. Deshalb habe sie vorläufigen Rechtsschutz haben wollen.

Ob Fitnessstudios auch in der Region Hannover ein ähnliches Konzept auflegen wollen und ob auch Gastronomen oder Discobetreiber sich auf das Urteil berufen werden, ist bislang nicht bekannt.

AZ: 15 B 343/21

Von Conrad von Meding