Hannover

Ein paar Dinge hat Wiebke Eymess gelernt in den vergangenen Monaten, die nichts anderes waren als Pandemie. Zum Beispiel ist es besser, vor Menschen mit Masken aufzutreten als vor Autos. Obwohl Autos als Publikum auch okay sind, wenn gerade nichts anderes erlaubt ist auf deutschen Bühnen. „Man fängt an, den Autos Charaktere zu geben, wie bei so einem Pixar-Film“, erzählt die Kabarettistin am Telefon. Sie erlebte diesen gewöhnungsbedürftigen Auftritt auf dem hannoverschen Schützenplatz, als sie mit ihrem Mann Friedolin Müller vor 450 Stück sortierter Wagen spielten.

Das war im Juni, die Infiziertenzahlen gingen allmählich zurück, Deutschland schien auf dem Weg der Besserung. Vier Monate später verabschiedete sich das Duo beim Schlussapplaus in Würzburg von einem maskenbedeckten Publikum. Wiebke Eymess fragte sich, ob dies vielleicht für lange Zeit ihr letzter Auftritt gewesen sein mochte. Die Kanzlerin hatte die Leute schon aufgefordert, zu Hause zu bleiben, doch wie sollen Bühnenkünstler zu Hause bleiben, wenn sie Geld verdienen müssen? Auch das fragten sich Eymess und Müller.

Anzeige

Absage folgt auf Absage

Die Gelegenheiten dazu wurden ohnehin weiter zusammen gestrichen. Noch während dieser Tour im Süddeutschen rief ihre Agentin an und gab neue Absagen aus Städten durch, die Inzidenzwerte überschritten. Mainz, Hamburg, Hildesheim, Braunschweig, Kiel, Nürnberg. „Verschoben: 2021“ heißt es jetzt stattdessen im Terminkalender, was nicht der Name ihres neuen Programms ist, sondern Metapher für die Corona-Pest.

Wiebke Eymess und Friedolin Müller bilden das Kabarettduo mit dem putzigen Titel „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Gemeinsam begannen sie in der Studentenzeit, seit zehn Jahren können sie und zwei kleine Kinder von ihren Auftritten leben. Ein Haus mit Garten, Hühnern und Gemüse in einer Kleinstadt im Süden von Hannover macht es günstiger als in einer teuren Mietwohnung in der Oststadt, wo sie zuvor lebten. Das Paar tritt überall in Deutschland auf, und mit 80 Terminen im Jahr kommen sie in normalen Zeiten gut über die Runden. Doch was kommt jetzt?

„So wenig Hilfe hätten wir nicht erwartet“

„Ich gucke wie manisch auf die Fallzahlen“, schrieb Wiebke Eymess diese Woche in ihr Online-Corona-Tagebuch. Das tat sie schon zu Beginn der Pandemie, ehe sie sich die ständige Beschäftigung mit dem Elend untersagte. Jetzt geht es wieder los. Die Zahlen steigen, und mit jedem dieser Tage stieg die Sorge, dass der Laden wieder dichtgemacht wird, erst recht der Kleinkunstladen, der nun einmal Publikum braucht, das bisher schon in nur stetig kleiner werdender Zahl zusammenkommen durfte.

Als im ersten Lockdown im Frühjahr Auftritte und Einnahmen wegbrachen, von heute auf morgen, lernte Wiebke Eymess, wie Krisenmechanismen funktionierten. Nicht für alle wurde gleichermaßen gesorgt. Kurzarbeitergeld rettete in großem Stil Autoindustrie und Luftfahrtbranche, auch Beschäftigte im Mittelstand profitierten von staatlicher Hilfe. Alles in Ordnung, findet die Kabarettistin, aber auf der Strecke blieben sehr viele Kulturschaffende. 3000 Euro hat das Paar für die Monate seit Pandemiebeginn bekommen, dazu 600 Euro für die beiden kleinen Kinder. „Sowenig Hilfe, das hätten wir nicht erwartet“, sagt Eymess. „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ zahlt Steuern wie andere Bürger, doch jetzt fühlten sie sich beiseite geschoben und außen vor. Aus der Politik hörten Künstler, sie könnten doch Hartz IV beantragen.

Hoffen auf Entschädigung für Teil-Lockdown

Am Mittwoch nun entschieden Angela Merkel und die Ministerpräsidenten einen Teil-Lockdown für den ganzen November. Runtergefahren wird, was Freizeit ist. Die kleinen Bühnen müssen schließen, geplante Auftritte fallen aus. Im Gespräch mit Veranstaltern hört Wiebke Eymess, dass es mitunter schwierig wird, Nachholtermine im nächsten Jahr zu vereinbaren, weil die Kalender schon gefüllt sind, „das kann auch oft 2022 werden“.

Überbrückungshilfe ist vorgesehen. Selbstständige sollen vom Bund als Entschädigung für Verdienstausfälle im November 75 Prozent ihres Vorjahresumsatz bekommen. Zwischenzeitlich war in Berlin von einem Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige die Rede, 1200 Euro im Monat hatte Grünen-Chef Robert Habeck vorgeschlagen. Eine Entscheidung darüber gibt es nicht.

Wiebke Eymess bekommt noch Honorar vom SWR, der ihr Corona-Tagebuch sendet. Sie will nicht klagen, vielen anderen Kulturschaffenden geht es schlechter. Dennoch: Auch die Kulturbranche muss ihrer Ansicht nach als Symbol dafür herhalten, dass Menschen nicht mehr zusammen kommen sollen. „Aber wenn das schon so ist, dann wäre es schön, wenn die Kanzlerin uns nicht vergisst.“ Uns, das meint die Kultur.

Ersatztermin und Livestream aus dem Apollo Eigentlich wollten „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ am 3. November im Apollo ihr Jubiläumsprogramm vorstellen. Dieser Termin fällt wegen der neuen Corona-Vorschriften aus. Der Auftritt ist verlegt worden auf Mittwoch, den 16. Dezember. Das Kabarett-Duo spielt um 17.30 Uhr und um 20.15 Uhr, gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Im Livestream ist am 17. November ab 20.15 Uhr ein Abend mit Desimo, Matthias Brodowy und „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ zu sehen. Angekündigt ist „Talk&Show“ mit „Anekdoten, Absurditäten und Abwechslung“. Über die Kinoleinwand können sich Zuschauer beteiligen. gum

Von Gunnar Menkens