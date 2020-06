Corona: Zahl der Infizierten in der Region Hannover so niedrig wie seit Wochen nicht

Hannover

Seit Auftreten der ersten Corona-Infektion im März hat das Gesundheitsamt der Region insgesamt 2772 Infizierte registriert. 2523 von ihnen sind inzwischen genesen, 114 sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben.

Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,2 Jahren, obwohl nur 277 der Infizierten über 80 Jahre alt waren.

Junge Menschen kaum betroffen

49 Prozent der Infizierten waren Männer, 48 Prozent Frauen, bei 3 Prozent gibt es dazu keine Angabe. Besonder häufig infizierten sich Menschen in den Altersgruppen zwischen 20 und 59 mit dem Virus. Kinder bis neun Jahre waren nur 80-mal betroffen, junge Menschen bis 19 Jahre 156-mal – sie bilden die am wenigsten betroffenen Altersgruppen.

Aktuell sind in der Stadt Hannover 50 Menschen mit dem Virus infiziert, in Garbsen und Langenhagen zwölf und in Laatzen zehn. In allen anderen Regionskommunen sind die Zahlen einstellig.

