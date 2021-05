Hannover

In der Region Hannover ist die Zahl der Schnelltests in Schnelltestzentren sprunghaft gestiegen. Noch in der Woche vom 3. bis zum 9. Mai 2021 zählte die Regionsverwaltung eigenen Angaben zufolge 104.133 kostenlose Bürgertests in Schnelltestzentren. Bereits zwei Wochen später, in der Woche vom 17. bis zum 23. Mai, hatte sich die Zahl der Tests mehr als verdoppelt: Demnach wurden in diesem Zeitraum 246.932 Tests gemacht. Bemerkenswert dabei: Die Zahl der positiven Ergebnisse blieb nahezu gleich. 170 positiven Ergebnissen aus der ersten Maiwoche 2021 stehen 179 positive Testergebnisse aus der dritten Maiwoche 2021 gegenüber.

Fehlerhafte Testungen in Hannover

In den vergangenen Tagen sind in Schnelltestzentren in unterschiedlichen deutschen Städten Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Bei der HAZ hatten sich mehrfach Leser gemeldet, die berichteten, dass ihnen Testergebnisse erstaunlich schnell zugegangen seien, oft nur wenige Minuten nach dem Abstrich. Und das, obwohl die Antigentests bei sachgemäßer Anwendung mindestens 15 Minuten zur Entwicklung des Ergebnisses brauchen. Besonders absurd: ein 49-jähriger Hannoveraner bekam das – negative – Testergebnis bereits kurz nach seiner Online-Anmeldung mitgeteilt; noch bevor er den Test überhaupt gemacht hatte.

Lesen Sie auch Betrug bei Bürgertests? Unregelmäßigkeiten in Hannover häufen sich

Ein Rechercheteam von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ hatte sich in Nordrhein-Westfalen Zugang zu den Abrechnungsdaten des Testzentrum-Betreibers MediCan besorgt und herausgefunden, dass die Regelungen zu den kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger höchst anfällig für Betrügereien sind. MediCan betreibt auch einen Testbus in Hannovers Innenstadt. Eine finanzielle Kontrolle der Anbieter ist in der Corona-Testverordnung von Bundesminister Jens Spahn (CDU) bislang nicht vorgesehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Recherchen der „Welt am Sonntag“ ergeben Hinweise auf massenhaften Abrechnungsbetrug in vielen Stationen. Dem Bericht zufolge werden die Tests zudem vielfach stümperhaft durchgeführt. Dabei sind verlässliche Tests besonders wichtig in einer Zeit, in der viele Corona-Lockerungen ein negatives Testergebnis zur Voraussetzung machen.

242 Schnelltestzentren gibt es in der Region Hannover

In der Region Hannover stehen 1,2 Millionen Einwohnern laut Gesundheitsamt zurzeit 242 genehmigte Schnelltestzentren (Stand Donnerstag vergangener Woche) zur Verfügung, darunter fallen stationäre wie mobile Testzentren. Allein in der Stadt Hannover sind laut Homepage der Stadtverwaltung zurzeit rund 80 Testzentren aktiv, darunter Schnelltestzentren in einem Friseurladen in Mittelfeld oder einem Möbelhaus in Hainholz. Darüber hinaus gibt es nach Angaben der Regionsverwaltung auch Arztpraxen und Apotheken, die testen, aber nicht von dem Gesundheitsamt genehmigt werden müssen. Hinzu kommen Selbsttests der Schulkinder, Testungen bei Arbeitgebern oder Tests der Region in einzelnen Stadtteilen.

Zahl der Schnelltests schnellt niedersachsenweit in die Höhe

Auch landesweit ist die Zahl der Schnelltestzentren in die Höhe geschossen. Mitte März 2021 gab es dem niedersächsischen Gesundheitsministerium zufolge 26 Zentren, die dem Ministerium 3765 Tests in der elften Kalenderwoche meldeten. Wöchentlich steigt seitdem die Zahl der Zentren und Tests. Vergangene Woche waren es bereits 1157 Zentren und mehr als 1,2 Millionen Tests in ganz Niedersachsen. Je nach Materialaufwand wird jeder Test mit etwa 15 bis maximal 18 Euro vergütet.

Von Von Jutta Rinas und Conrad von Meding