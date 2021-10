Hannover

Auch in der Region Hannover lassen sich deutlich weniger Menschen auf das Coronavirus testen, seit die Schnelltests Geld kosten. Die Zahl der Tests ist um mehr als zwei Drittel zurückgegangen. Dem Gesundheitsamt der Region wurden für die erste Oktoberwoche fast 61.000 Tests aus den Teststationen in der Landeshauptstadt und im Umland gemeldet. In der ersten Woche mit Testgebühr ab dem 11. Oktober waren es dann nur noch rund 18.000 Test. Eine ähnliche Entwicklung hat das Landesgesundheitsministerium für ganz Niedersachsen beobachtet. Auch hier liegt der Rückgang der Schnelltests seit Einführung der Gebühr bei rund zwei Drittel.

Test kostet ab 9,90 Euro

Seit dem 11. Oktober sind die Schnelltests bundesweit kostenpflichtig. In Hannover kostet ein Test derzeit zwischen 9,90 Euro und 14,90 Euro. Möglicherweise steigt jetzt die Zahl der Schnelltests wieder an. Denn ab diesem Sonnabend gelten in der Region Hannover wegen der gestiegenen Inzidenzzahl wieder verschärfte Regeln. Beispielsweise dürfen dann nur Geimpfte, Genesene und negativ getestete Menschen ins Restaurant, zum Sport und zum Friseur.

Die Gesundheitsdezernentin der Region Hannover, Cora Hermenau, befürchtet eine hohe Zahl unentdeckter Corona-Infektionen, und das sei eine Gefahr für die bisher ungeimpften Menschen. Denn viele Geimpfte bekämen von einer Corona-Infektion gar nichts oder nur sehr wenig mit. Dennoch sei es der richtige Weg, dass die Tests jetzt Geld kosten, sagt Hermenau. Gleichzeitig ermutigte sie alle Menschen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, das nachzuholen.

Impfangebot ohne Termin

Deshalb gibt es derzeit auch im Gesundheitsamt an der Weinstraße ein Impfangebot, für das keine Anmeldung nötig ist. Die Aktion richte sich im wesentlichen an Menschen, die keinen Hausarzt haben oder ohne Wohnsitz sind, aber auch an alle anderen Menschen, die bisher keine Gelegenheit zu einer Impfung hatten. Die ersten Tage des Angebots im Gesundheitsamt oder mit mobilen Teams in den Quartieren hätten gezeigt, „dass es Mensch gibt, denen es leichter fällt, ins Gesundheitsamt oder zu einem der angekündigten Termine in Quartiertreffs zu kommen“, als beim Arzt einen Termin zu vereinbaren, berichtet die Dezernentin. Beim Impfen ohne Termin im Gesundheitsamt seien in den ersten drei Tagen mehr als 130 Menschen registriert worden.

Hermenau warnt gleichzeitig davor, Schutzmaßnahmen aufzugeben. „Corona ist nicht vorbei“, betont sie. In den Nachbarländern gebe es steigende Fallzahlen. Deswegen sollte man auch in der Region Hannover nicht sorglos in den Winter gehen.

Von Mathias Klein