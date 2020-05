In der Wohnstätte für Behinderte in der Von-Alten-Allee in Hannover-Linden hatte es vor rund zwei Wochen einen schweren Ausbruch des Virus gegeben. 23 Bewohner und Mitarbeiter in dem Lindener Heim mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Menschen starben, bis auf einen Bewohner und zwei Mitarbeiter sind mittlerweile alle anderen wieder gesund.