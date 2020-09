Hannover

An inzwischen 28 Schulen in der Region gibt es bestätigte Corona-Fälle, konkret sind 31 Schüler an Corona erkrankt. Immer mehr Lerngruppen müssen vorübergehend in Quarantäne. Warum werden manchmal 25, manchmal 200 Schüler ins Homeschooling geschickt? Sind Schulen jetzt ein Corona-Hotspot? Und wie müssen sich Eltern verhalten, wenn ihre Kinder Schnupfen oder Husten haben? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Umgang mit Infektionen.

Wenn an einer Schule an Corona-Fall nachgewiesen wird, schickt das Gesundheitsamt manchmal 25 Schüler in Quarantäne und andernorts das Zehnfache – ist das Willkür?

Nein, es kommt immer darauf an, wie viele sogenannte Erstkontaktpersonen (K1) der Infizierte hat. Als K1-Personen gelten Mitschüler oder Lehrer, die mit dem Erkrankten länger als 15 Minuten ohne Abstand und ohne Maske in einem geschlossenen Raum waren. In der Regel sind das die direkten Klassenkameraden und Lehrkräfte, die dort unterrichten. Wenn der Infizierte klassenübergreifende Kurse hatte, müssen mitunter deutlich mehr Menschen in Quarantäne.

Anzeige

Schulen teilen den Pausenhof jetzt oft so auf, dass jeder Jahrgang einen bestimmten Bereich hat. Wenn in einer achten Klasse ein Schüler nachgewiesenermaßen Corona hat, müssen die Schüler anderer achten Klassen nicht in Quarantäne , obwohl sie in der Pause eng zusammenstanden. Ist das richtig?

Ja, denn als Erstkontaktpersonen gelten nur diejenigen, die dem Infizierten drinnen länger als eine Viertelstunde nahe gekommen sind. In der Pause stehe man auch nicht 15 Minuten starr nur auf einer Stelle, sondern bewege sich, argumentiert die Region.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Gesundheitsamt rät zu möglichst kleinen Kohorten, die ohne Abstand und Maske in einem Raum sitzen. So müssen im Infektionsfall nur wenige in Quarantäne . Warum definieren Schulen aber oft ganze Jahrgänge als Kohorte?

Weil andernfalls klassenübergreifender Fremdsprachen- und Naturwissenschaftsunterricht nicht möglich wäre. Das war während des Lockdowns und des Unterrichts von halben Lerngruppen im Wechselmodell im vergangenen Schuljahr immer wieder kritisiert worden. Auch Ganztagsangebote, bei denen sich jetzt Schüler aus zwei Jahrgängen nahe kommen dürfen, und Arbeitsgemeinschaften, Orchester und Chöre könnten nicht stattfinden, wenn Klassen unter sich bleiben müssten. Hier gibt es also einen Konflikt zwischen dem medizinischen Anspruch, die Gruppe der Erstkontaktpersonen möglichst klein zu halten, und dem pädagogischen Motiv, wieder mehr Schulnormalität zu bieten.

Warum müssen Schüler und Lehrer auch nach einem negativen Corona-Test weiterhin in Quarantäne bleiben?

Weil laut Gesundheitsamt der erste Test vor allem dazu dient, festzustellen, ob die K1-Person infiziert ist und möglicherweise andere Personen, die mit ihr in einem Haushalt leben, etwa Eltern, sich auch testen lassen und in Quarantäne müssen. Da die Inkubationszeit mehrere Tage dauere, könne zudem selbst bei einem negativen Test später immer noch eine Erkrankung festgestellt werden. Das Robert-Koch-Institut schreibt bei K1-Personen eine 14-tägige Quarantäne vor, die nicht vorzeitig abgebrochen werden darf. Ein zweiter Test soll Gewissheit bringen, dass man wirklich nicht Covid-19 hat.

Auch wenn der Test negativ ist, darf die Quarantäne nicht vorzeitig beendet werden. Quelle: Bernhard Gillet /dpa

Getestet werden nur die Erstkontakte eine infizierten Person, nicht auch deren Angehörige?

Ja, das stimmt, Familien, die sichergehen wollen, dass nicht auch Eltern oder Geschwister erkrankt sind, müssen selbst zum Hausarzt gehen und einen Corona-Test machen.

Was ist, wenn eine Familie sich weigert, ihr Kind auf Corona testen zu lassen?

Ein solcher Fall ist dem Gesundheitsamt noch nicht bekannt. Grundsätzlich müsse immer der Einzelfall geprüft werden. Zu berücksichtigen hätten Eltern, dass ein Test Klarheit über ein Infektion bringe und bei einer Weigerung gegebenen falls auch ärztliche Hilfsmaßnahmen nicht im erforderlichen Umfang stattfinden könnten und damit die Gesundheit der Kinder wie auch die eigene Gesundheit unter Umständen gefährdet werde. Man könnte einen Test theoretisch auch mit Zwang durchsetzen, das habe das Amt aber bislang noch nie gemacht.

Inzwischen gibt es an fast 40 Schulen in Niedersachsen Kinder, die wegen Corona-Fällen zu Hause lernen müssen. Eine Schule im Landkreis Osnabrück hat sogar schon die ganze Woche vorsichtshalber geschlossen. Sind jetzt Schulen doch ein Corona-Hotspot?

Laut Landesgesundheitsamt sind bislang keine Fälle bekannt, in denen sich Lehrer, Schüler oder andere Beschäftigte in der Schule angesteckt haben. Die Infektionen wurden bislang immer von außen in die Schule getragen. Das bestätigt auch das Gesundheitsamt der Region. Allerdings stehen noch diverse Tests aus, das kann sich jederzeit noch ändern.

Zurzeit haben viele Kinder Schnupfen oder Husten. Wie sollen sich Eltern verhalten?

Das Land gibt klar abgestufte Empfehlungen vor: Bei leichtem Schnupfen und laufender Nase, aber keinem Fieber ist der Schulbesuch möglich. Ärztliche Atteste und ein negativer Virennachweis sind generell nicht nötig. Bei einem schwereren Infekt mit Husten, Halsschmerzen und erhöhter Temperatur und ohne einen wissentlichen Kontakt zu einem Corona-Kraken, kann das Kind nach 48 Stunden Symptomfreiheit ohne Auflagen wieder in die Schule. Wenn ein Schüler mehr als 38,5 Grad Fieber hat, über trockenen Husten, Halsschmerzen oder Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn klagt, darf es nicht in die Schule und sollte dringend zum Arzt. Der entscheidet dann, ob ein Corona-Test gemacht wird oder nicht. Bis das Ergebnis vorliegt, darf das Kind nicht in die Schule. Bei einem negativen Ergebnis ist der Schulbesuch wieder möglich, bei einem positiven Test muss das Kind zu Hause bleiben und den Anweisungen des Gesundheitsamtes folgen.

Von Saskia Döhner