Hannover

Alltag ist es noch nicht, aber überraschend auch nicht mehr: An Meldungen, dass Kinder und Lehrer zwischenzeitlich in Quarantäne müssen, weil an Schulen Corona-Infektionen bekanntgeworden sind, hat man sich in diesem Schuljahr beinahe schon gewöhnt. Doch wie ist es, wenn das eigene Kind im Haushalt isoliert werden soll, nicht nach draußen darf und aber gerade erst im Grundschulalter, vielleicht sogar noch jünger ist?

All das erlebt gerade die Familie Blödorn – noch bis Ende dieser Woche gilt für sie die Quarantänezeit. Ihr neunjähriger Sohn besucht die vierte Klasse der Bemeroder Grundschule An der Feldbuschwende, an der derzeit zwei Klassen und vier Lehrkräfte in Quarantäne sind. Bei zwei Mitschülern – Geschwister, von denen ein Kind in die dritte, das andere in eine vierte Klasse geht – war kurz nach Schulstart eine Corona-Infektion bestätigt worden. Das Gesundheitsamt schickte daraufhin alle Klassenkameraden und Lehrkräfte, die mit den infizierten Schülern Kontakt hatten, vorsorglich in Quarantäne und zum Test.

Anzeige

Corona – auf einmal ganz nah

„Corona – das war für uns immer ganz weit weg“, erzählt Vater Gerald Blödorn am Dienstag am Telefon. Natürlich habe man die Berichte in den Medien wahrgenommen, aber persönlich keinen gekannt, der an dem Virus erkrankt sei. „Plötzlich war Corona ganz nah, ein ganz reale Gefahr.“ Das Gesundheitsamt werde Testtermine für die Schüler vereinbaren, hieß es, man solle sich gedulden.

Weitere HAZ+ Artikel

Immer nur drinnen sein wird irgendwann langweilig. Quelle: Symbolbild/ Katrin Kutter

Die Familie wollte aber nicht so lange warten. „Die Information von der Infektion kam an einem Donnerstag“, sagt Blödorn, „vor dem Wochenende wollten wir Gewissheit.“ Für die Familie sei es selbstverständlich gewesen, dass nicht nur der neunjährige Sohn, sondern auch die Eltern selbst einen Test machen: „Wir wollten sicher gehen und nicht Kollegen oder Freunde gefährden.“ So seien alle drei noch am selben Tag beim Hausarzt gewesen.

Das Testergebnis kam am nächsten Tag

„Man grübelt viel“, sagt Gerald Blödorn. Über das Virus sei vieles noch nicht bekannt. „Übersteht man die Erkrankung schnell, erwischt es einen schwer und man muss auf die Intensivstation? Oder ist man monatelang erschöpft? Wie sind die Langzeitfolgen?“ Die Zeit bis zur Nachricht über das Testergebnis sei nicht leicht gewesen. Wenn man hustet oder sich räuspert, frage man sich, ob es das Symptome sind: „Man spinnt schon ein bisschen herum, macht sich verrückt.“ Dabei dauerte die Ungewissheit nur eine Nacht, schon am nächsten Tag erfuhren sie das Ergebnis: „Zum Glück war es negativ.“

Die Quarantäne galt für den Viertklässler trotzdem weiter. Natürlich bleiben auch die Eltern zuhause und arbeiten im Homeoffice, der Vater ist beim Land, die Mutter bei einer Versicherung beschäftigt. Mobiles Arbeiten sei da problemlos möglich. Vorgesetzte und Kollegen würden Verständnis für die Lage der Familie zeigen.

Das Kind ist nicht krank und darf trotzdem nicht raus

Trotzdem: „ Quarantäne ist anders als die Zeit während des Lockdowns im Frühjahr“, sagt der Vater. Damals habe man Radtouren machen dürfen oder sei zusammen spazieren gegangen, jetzt dürfe der Junge nicht raus, das sei wie Stubenarrest ohne Grund: „Wir haben zwar ein Haus mit Garten, wo man Fußball oder Verstecken spielen kann, aber auch das wird irgendwann zu klein.“ Sein Sohn sei ja nicht krank oder bettlägerig, sagt Blödorn, er würde immer sehnsuchtsvoll nach draußen schauen, wo andere Kinder spielten.

Mit Freunden dürfen Kinder in Quarantäne nicht spielen. Quelle: Symbolbild/Katrin Kutter

„Onlineaufgaben ersetzen keinen Schulunterricht“

Er könne auch nicht mehr so ungestört daheim arbeiten, wie während des Shutdowns, sagt der Vater. „Die Ablenkungen nehmen zu.“ Natürlich sei es gut, dass der Klassenlehrer den Kindern Onlineaufgaben stelle, aber das ersetze den Unterricht in der Schule nicht, den die anderen vierten Klassen ja weiterhin hätten. „Mein Sohn hat sich so gefreut, dass die Schule wieder richtig losgeht.“ Und dann sei die Quarantäne gekommen. Dabei hätten sie eine vergleichsweise komfortable Situation. Noch schlimmer seien natürlich Familien in kleinen Wohnungen mit mehreren Kindern und ohne Balkon. „Da ist bestimmt schnell Druck auf dem Kessel.“

Lesen Sie auch: Frau aus Hannover überlebt nur knapp Corona-Infektion – und warnt vor zuviel Lässigkeit

Die Vorgabe des Gesundheitsamtes, einen Menschen, der unter Quarantäne steht, im Haushalt zu isolieren, keine gemeinsamen Mahlzeiten einzunehmen, nicht zusammen das Bad zu benutzen, hält er für „einen Erwachsenen gut umzusetzen.“ Aber: „Für einen Teenager schon weniger, aber der kann immerhin auf der Playstation daddeln oder etwas auf Netflix gucken.“ Für ein Kind im Grundschul- oder Kita-Alter gelte all das nicht: „Ich will doch meinen Sohn nicht vor dem Fernseher parken.“

„Gesundheitsamt ist überlastet“

Die Schule habe die Eltern hervorragend informiert, betont Blödorn, er findet aber, dass auf den Schulleitern zu viel Arbeit abgeladen werden. Auch die Mitarbeiter im Gesundheitsamt lobt Blödorn: „Wenn man bei der Hotline dann mal durchkommt und jemanden erreicht, dann sind die Mitarbeiter immer sehr freundlich und gut informiert.“ Das Amt sei einfach überlastet: „Das ist zu wenig Personal für die Menge der Aufgaben.“

Von Saskia Döhner