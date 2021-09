Alle Klassenzimmer in Hannover sollen mit CO2-Ampeln ausgerüstet werden, um das Risiko von Corona-Infektionen zu minimieren. Am Stoßlüften als wichtigster Vorkehrung führe aber kein Weg vorbei, erklärte die Verwaltung im Schulausschuss – nur in Ausnahmefällen würden mobile Filter eingesetzt. Elternvertreter rügten „mangelnden Einsatz“.