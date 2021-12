Zusätzlicher Impfstoff und mehr Honorar: In Niedersachsen impfen 180 Praxen künftig acht weitere Stunden pro Woche – 24 Praxen in der Region Hannover sind beteiligt. An Schwerpunktpraxen können sich etwa solche Patientinnen und Patienten wenden, die keinen eigenen Hausarzt haben.