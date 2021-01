Hannover

In den Kitas gibt es ab Montag nur Notbetreuung, für die meisten Schüler ausschließlich Homeschooling: Kinder und Eltern trifft die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen im Corona-Lockdown hart. Im Herbst hatten mehrere Familien im HAZ-Interview über ihr Leben in der Corona-Krise berichtet, nun müssen alle mit noch einmal erschwerten Bedingungen klarkommen. Nach der Entscheidung für den verschärften Lockdown haben wir bei Ihnen erneut nachgefragt: Wie geht es jetzt für die Familie weiter?

Cornelia Fisahn, deren Sohn Tammo gerade erst vier Jahre alt geworden ist, ist die Erschöpfung anzumerken. Seit die Landesregierung und die Kitaleitung Mitte Dezember die Eltern darum baten, Kita-Kinder wenn möglich zu Hause zu behalten, arbeitet die junge Mutter im Homeoffice. Wieder einmal, wie schon im ersten Lockdown.

Für die Kleinen: Fernsehen und Langeweile

Im Herbst war die Lage noch entspannter: Sven, Tammo und Cornelia Fisahn. Quelle: Samantha Franson

„Es ist total anstrengend. Ich habe volles Verständnis für die Maßnahmen, aber es ist ein extremer Spagat“, berichtet sie. Cornelia Fisahn fühlt sich zerrissen zwischen den Bedürfnissen ihres Kindes und den Anforderungen des Berufs. Während sie sich am Computer auf ihre Aufgaben konzentriert, spielt Tammo allein, sieht Fernsehen oder beschäftigt sich mit Videospielen für Kleinkinder. Alle zehn Minuten geht Fisahn kurz zu ihrem Sohn, um mit ihm zu kuscheln. Während des Telefonats mit der HAZ kriecht sie mit dem Hörer in der Hand über den Boden, so berichtet sie, weil Tammo Aufmerksamkeit einfordert.

„Für ihn ist schlecht nachvollziehbar, was hier abläuft. Die Tage sind sehr langweilig.“ Wenn Tammo draußen in der Sandkiste spielt, setzt sich seine Mutter bei offener Tür in die Kälte zum Arbeiten an den Esstisch, um ihren Sohn im Auge zu behalten. Seit drei Wochen sind die beiden wieder zu Hause wie im ersten Lockdown, während Tammos Vater auswärts arbeitet. Auch über die Feiertage hatte Fisahn kaum frei.

Kein Urlaub, keine Notbetreuung

Cornelia Fisahn hat erwogen, ob sie freie Tage nimmt oder Urlaub, allerdings wird sie im Job dringend gebraucht. Sie hätte Anspruch auf die Notbetreuung ab Montag, doch den will sie nicht geltend machen. „Das sollte denen zugutekommen, die es wirklich brauchen, wie Alleinerziehenden. Je kleiner die Gruppen, desto eher lässt sich vermeiden, dass das Virus in die Kita getragen wird.“

Allerdings machen die Aussichten auf die kommenden Wochen der Mutter durchaus zu schaffen. „Wir haben noch eine lange Zeit vor uns. Es wird im Februar und März ja nicht unbedingt besser. Und das mutierte Virus erhöht die Ansteckungsgefahr.“ Die Lage sei eigentlich zum Verzweifeln, meint Cornelia Fisahn. „Aber ich bin im Prinzip ein positiv eingestellter Mensch und versuche, meine Freundlichkeit zu behalten.“

„Jetzt muss ich wieder mit Euch spielen“

Ihr fast fünfjähriger Sohn Oscar habe gerade gesagt, erzählt Sina Denecke (32), er könne noch zwei Tage mit seinen Freunden im Kindergarten spielen, dann sei Wochenende. „Und dann muss ich wieder mit Euch spielen.“ Dieser Satz drücke genau das aus, was doch eigentlich nicht mehr so sein sollte, findet die Mutter, die sich mit ihrem Verein „Familien in der Krise“ vehement dafür einsetzt, Schulen und Kitas möglichst offen zu halten. „Die Kinder und überhaupt die Bildung sollten doch mehr im Vordergrund bei politischen Entscheidungen stehen und nicht die Verlierer der Corona-Krise sein, aber es ist genau anders.“

„Bald muss ich wieder mit Euch spielen“: Oscar (vorn, 4) mit Mutter Sina Denecke, Vater Nicolas und Bruder Jonathan (1). Quelle: Katrin Kutter

Gerade die kleinen Kinder seien doch erwiesenermaßen keine Treiber der Pandemie, und wo Erwachsene sich mit Telefonaten behelfen könnten, da bräuchten diese direkte soziale Kontakte. Es sei noch gar nicht absehbar, welche Folgen die monatelangen Kontaktbeschränkungen für die Kinderseelen hätten. „Manche Entwicklungsfenster schließen sich auch einfach wieder“, sagt Denecke. Auch Teenager litten in der Pandemie zunehmend unter Depressionen, Angst- und Essstörungen. Der Medienkonsum bei den Heranwachsenden werde wieder steigen, die Gewalt in den Familien auch.

Wie sollen sich unter Dreijährige ohne Eltern zum Spielen treffen?

Zurzeit gehen ihre Söhne Oscar und Jonathan (1,5) noch in die Kita. Ob sie in der kommenden Woche Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz haben, wissen die Kommunikationsmanagerin und ihr Mann, der als Controller arbeitet, noch nicht. In der Vergangenheit konnte das Paar sich bei der Kinderbetreuung mit befreundeten Familien zusammentun. Die neuen Corona-Regeln machen das nun logistisch schwierig: Da ein Haushalt nur noch eine andere Person treffen darf, müssten die Deneckes ihre Söhne getrennt unterbringen, obwohl dies die Infektionsgefahr eher erhöht als reduziert.

Künftig ist es nahezu unmöglich, dass sich ganz kleine Kinder mit einem Spielkameraden verabreden, wenn sie nicht allein dortbleiben wollen: „Ich kenne kaum ein Kind unter vier Jahre, dass ohne Mama und Papa zu einem Freund geht“, sagt Sina Denecke. Auch Treffen von zwei Müttern mit Kindern auf dem Spielplatz sind verboten.

Anstatt für Kinder die Kontakte zu beschränken, sollten sich lieber die Erwachsenen zurückhalten, findet die Mutter, damit die Kitas und Schulen offenbleiben könnten. Durch das Homeschooling werde die Bildungsschere noch weiter auseinandergehen. Kinder seien schon lange genug solidarisch gewesen. Die Erwachsenen hätten Verantwortung für die Kinder.

Auch Anne Jansen, deren Kinder in die erste und dritte Klasse gehen, hätte sich gewünscht, dass die Schulen öffnen. Die Klassen hätten halbiert werden können, findet sie, eine Hälfte könnte vom Lehrer unterrichtet, der Rest im Nachbarraum beispielsweise von einem Lehramtsstudenten betreut werden. „Die Schulen sind doch jetzt schon drei Wochen zu, und das hatte auf das Infektionsgeschehen keine Auswirkungen.“ Die Kinder hätten sich nicht auf dem Schulhof angesteckt, müssten jetzt aber wieder die Hauptlast im Lockdown tragen. Warum schränke man nicht die Bewegungsfreiheit der Älteren ein, anstatt die Bildungseinrichtungen zu schließen?

„Wir schaffen das schon irgendwie, aber was ist mit den weniger Privilegierten?“

Ihre Familie werde die nächsten Wochen mit Homeschooling und Homeoffice irgendwie schaffen, wie auch schon im Frühjahr, meint die 47-Jährige. Aber was sei mit den weniger privilegierten Familien, in denen die Kinder kein eigenes Zimmer oder keinen eigenen Computer hätten oder die Eltern nicht einfach von zu Hause aus arbeiten könnten? Für Kinder aus sozial schwächeren Schichten würden unaufholbare Lernlücken entstehen: „Die Politik hat auf ganzer Linie versagt.“ Das Kultusministerium habe es nicht geschafft, seine Mitarbeiter, die Lehrkräfte und Sozialarbeiter, effektiv zu schützen. „Die Kinder sind doch jetzt schon fünf Wochen allein, und jetzt kommen noch drei Wochen Kontaktbeschränkungen“, sagt Jansen, „zwei Monate sind lang im Leben eines Kindes, ein halbes Jahr ist für ein Teenager eine halbe Ewigkeit.“

Zwei Monate ohne Kontakte mit Gleichaltrigen sind für Kinder viel zu lang, findet die zweifache Mutter Anne Jansen. Quelle: Irving Villegas

Die kaufmännische Angestellte befürchtet, dass der Lockdown sich bis Ostern hinziehen wird: „Dann retten wir uns irgendwie in die wärmere Jahreszeit, und im Herbst stehen wir wieder vor denselben Problemen. Was macht das mit unserer Gesellschaft in zehn oder 20 Jahren, wenn die junge Generation ein oder zwei Jahre ihrer Bildung verloren hat?“

„Wir sind auf der Zielgeraden“

Gerald Blödorn sagt, er blicke dieses Jahr deutlich optimistischer in die Zukunft als noch Ende 2020. Denn bald komme der Frühling, und einen Impfstoff gebe es ja jetzt auch. Der Vater eines Viertklässlers sagt, man sei auf der Zielgeraden, müsse allerdings noch ein paar schwere Monate überstehen. „Da müssen wir jetzt durch, aber es geht bergauf.“ Es gebe keine Lösung, die allen gefalle. Aber die aktuellen Beschlüsse seien der bestmögliche Kompromiss.

„Da müssen wir jetzt durch, aber es wird besser“: Gerald Blödorn mit Ehefrau Larissa Thesen und Sohn Lennart (10). Quelle: Samantha Franson

Die bevorstehende Zeit mit Homeschooling und Homeoffice werde man überstehen – „mehr schlecht als recht“. Beim virtuellen Familienforum der HAZ Anfang November waren sich die Beteiligten einig gewesen, dass man sich zerrissen fühle, zwischen Arbeitgeber und Familienpflichten, und dauerhaft ein schlechtes Gewissen habe, beiden Seiten gegenüber. Man könne mit einem Grundschüler ja schlecht nach Feierabend mit den Hausaufgaben beginnen, sagt Blödorn. Deshalb meint er, weniger Homeschooling sei besser als mehr, zumal die Voraussetzungen in den Familien ja so ungleich seien. „Am besten schreiben wir dieses Halbjahr ab und bereiten uns auf das zweite Halbjahr vor.“

Von Bärbel Hilbig und Saskia Döhner