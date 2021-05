Hannover

Fünf Tage beim Inzidenzwert unter 100 – ab Donnerstag ist Region Hannover keine sogenannte Hochinzidenzkommune mehr. Die sogenannte Bundesnotbremse mit Ausgangssperre und weiteren Einschränkungen tritt außer Kraft. Auch im Einzelhandel gelten ab Donnerstag neue Regeln – es sind die aus der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Doch was genau gilt ab Donnerstag? Welchen Test muss ich beim Einkaufen vorlegen – und wie weise ich nach, dass ich vollständig geimpft bin? Antworten zu den wichtigsten Fragen:

Welche Geschäfte dürfen öffnen?

Alle. Nach Angaben des Landes darf der gesamte Einzelhandel wieder Kunden in seinen Räumen empfangen. Doch bis einschließlich Mittwoch noch dürfen nur Geschäfte öffnen, die der „notwendigen Grundversorgung“ dienen. Das sind nach der Definition des Landes Geschäfte, „die alle Menschen irgendwann einmal aufsuchen müssen, um das im Alltag notwendige einzukaufen“ – zum Beispiel Supermärkte oder Drogerien, Tierhandlungen oder Tankstellen. Ab Donnerstag dürfen dann alle anderen aufmachen.

Muss ich mich vor dem Einkaufen testen lassen?

Das kommt darauf an. In Supermärkten oder Drogerien und anderen Geschäften der Grundversorgung gibt es – das gilt ja bisher schon – auch in Zukunft keine Testpflicht. Etwas strenger sind weiterhin die Regeln für den Rest des Einzelhandels. Für zum Beispiel Elektronikmärkte, Parfümerien oder Modegeschäfte kommt es dabei auf die Verkaufsfläche an: Liegt sie über oder unter 200 Quadratmetern?

Was gilt bei weniger als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche?

Hier gibt es eine Wahlfreiheit. Der Betreiber kann sich aussuchen: Will er das Einkaufen nur nach vorheriger Anmeldung ermöglichen? Vereinbaren Laden und Kunde einen Termin für den Einkauf („Click and Meet“), müssen die Kunden keinen negativen Test vorweisen. Die andere Option ist ein negativer Test vor dem Shopping.

Was gilt bei mehr als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche?

Ist das Geschäft größer als 200 Quadratmeter, haben Händler und Kunden keine Wahl: Das Einkaufen ist nur nach Vorlage eines negativen Testergebnisses oder dem Nachweis einer vollständigen Impfung (zwei Spritzen plus zwei Wochen) – oder dem Nachweis einer überstandenen Infektion möglich.

Welche Art von Test muss ich vorlegen?

Grundsätzlich wird immer ein schriftlicher oder digitaler Nachweis über einen negativen PCR-Test – oder einen negativen Antigen-Schnelltest benötigt. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Solche Tests und Nachweise erhält man in einem der vielen Testzentren in der Stadt und im Umland. Kurz gesagt: Ein kostenloser Bürgertest genügt.

Tatsächlich reicht sogar ein Selbsttest, wie ihn zum Beispiel Schüler vor der Schule zu Hause durchführen müssen. Allerdings gilt beim Shoppen: Der Selbsttest muss im Geschäft unter der Aufsicht des Personals gemacht werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gibt eine weitere Ausnahme für Selbsttest: Wer nach der Arbeit einkaufen gehen möchte und bereits im Büro einen solchen gemacht hat, kann einen Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen. Diese muss immer Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, die Adresse der getesteten Person sowie den Namen und Hersteller des Tests, das Testdatum, die Testuhrzeit sowie den Namen und die Firma der beaufsichtigenden Person und schließlich die Testart und das Testergebnis enthalten.

Wie weise ich nach, dass ich vollständig geimpft bin?

Als vollständig geimpft gelten Menschen, wenn nach der zweiten Impfspritze mindestens 14 Tage vergangen sind beziehungsweise zwei Wochen nach der Einzelimpfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Es muss ein Nachweis auf Papier oder digital vorgelegt werden – bis zur Einführung des digitalen Impfpasses ist das also in der Regel der gelbe Impfpass auf Papier. Nachweise werden auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch akzeptiert.

Wie weise ich nach, dass ich genesen bin?

Nach der Corona-Verordnung des Landes gilt als genesen, wer eine Corona-Infektion überstanden hat. Das muss mit einem positiven PCR-Test aus dem Labor nachgewiesen werden, der mindestens 28 Tage alt und nicht älter als sechs Monate ist.

Patienten, deren Infektion mit dem Coronavirus länger als sechs Monate zurückliegt, gelten nach den Regelungen von Bund und Land nicht mehr als genesen. Der Grund: Die Zahl der Antikörper reduziert sich nach einer gewissen Zeit wieder. Für Menschen, deren Erkrankung also länger zurückliegt, gilt: Sie brauchen einen Test – oder den Nachweis einer vollständigen Impfung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt auch Genesenen eine Impfung sechs Monate nach Genesung.

Muss ich beim Shoppen Maske tragen?

Ja. Die Region Hannover hat am Dienstag die Maskenpflicht in Treppenhäusern, am Maschsee und am Steinhuder Meer aufgehoben, und mit dem Auslaufen der Bundesnotbremse am Donnerstag entfällt die FFP-2-Maskenpflicht Nahverkehr. Es reicht wieder eine sogenannte OP-Maske.

Daneben gelten aber die allgemeinen Regeln aus der Corona-Verordnung des Landes weiter. Und die schreiben Masken in und vor Geschäften sowie auf Parkplätzen vor. Außerdem gilt in Hannover weiterhin eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen.

Von Karl Doeleke