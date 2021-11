Hannover

Der Inzidenzwert in der Region Hannover steigt und steigt, und damit auch das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Um eine Infektion sicher festzustellen oder auszuschließen, braucht man einen PCR-Test. Aber wie läuft das eigentlich? Wie lange dauert es bis zum Ergebnis? Und wann sind die Tests kostenfrei. Die HAZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

PCR-Test oder Schnelltest, was ist der Unterschied?

Mit Schnelltests sind meist sogenannte Antigentests gemeint. Dieses weisen spezielle Proteinbausteine des Coronavirus nach. Bei einem Schnelltest wird als Probe wie bei einem PCR-Test ein Abstrich aus dem Nasenrachenraum genommen. Schnelltests sind einfach in der Anwendung und schnell. Bereits nach 15 bis 30 Minuten liegt ein Ergebnis vor. Diese Tests sind außerdem günstiger als PCR-Tests, aber auch deutlich weniger zuverlässig. Diese Tests können bei Menschen sinnvoll sein, die keine Krankheitssymptome haben und keinen bekannten Kontakt zu Covid-19-Infizierten. Ein PCR-Test muss mehrere Stunden in einem speziellen Labor mit komplizierter Technik ausgewertet werden.

Wie sicher ist der PCR-Test?

Der PCR-Test gilt als sogenannter Goldstandard, er ist also der zuverlässigste Test auf das Coronavirus. Trotzdem kann es in seltenen Fällen zu falschen Ergebnissen kommen. Daher kann es vorkommen, dass ein PCR-Test wiederholt wird, zum Beispiel, wenn die Krankheitszeichen sehr typisch für Covid-19 sind und zudem ein Kontakt mit einer infizierten Person stattgefunden hat.

Die Schnelltests sind seit Sonnabend wieder kostenlos, gilt das auch für den PCR-Test?

Nein. Bei den Schnelltests ist theoretisch ein Test pro Woche kostenlos. Ein PCR-Test kostet weiterhin Geld, es sei denn, ein Arzt oder eine Ärztin oder das Gesundheitsamt ordnet einen PCR-Test an. Dann zahlt die Krankenkasse.

In privaten Teststationen kostet der PCR-Test zwischen rund 50 und mehr als 100 Euro Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wann sollte ich einen PCR-Test machen lassen?

In diesen Fällen machen Ärzte oder das Gesundheitsamt einen PCR-Test: Bei Erkältungssymptomen, die auf eine Erkrankung an Covid-19 hindeuten, nach einem positiven Schnelltest, bei Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall, wenn in Kitas, Schulen, Arztpraxen oder Gemeinschaftseinrichtungen Corona-Fälle aufgetreten sind, vor der Aufnahme in Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und vor ambulanten Operationen.

Was sind Krankheitssymptome, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten könnten?

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt einen PCR-Test unter anderem bei schweren Atemwegssymptomen, wie zum Beispiel bei Bronchitis, Lungenentzündung oder Atemnot, bei Fieber, bei akuter Störung des Geruchs- und Geschmackssinns. Bei leichteren Symptomen wie Husten kann ebenfalls ein Test sinnvoll sein. Das ist vor allem dann der Fall, wenn man zu einer Risikogruppe gehört oder beispielsweise in einer medizinischen oder einer Pflegeeinrichtung tätig ist, wo die Möglichkeit besteht, Personen anzustecken, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf der Infektion hätten.

Was muss ich vor einem PCR-Test beachten?

Wer selbst den Verdacht hat, er könnte Corona haben oder Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, sollte nicht einfach in die Arztpraxis gehen, sondern erst in der Praxis anrufen und mit dem Praxisteam das weitere Vorgehen besprechen.

Wie beim Schnelltest wird auch beim PCR-Test ein Rachenabstrich genommen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Was kostet ein PCR-Test?

Wenn er vom Hausarzt gemacht oder vom Gesundheitsamt angeordnet wird, ist der Test kostenlos, die Krankenkasse zahlt. Sonst sind die Preisunterschiede in den kommerziellen Testzentren groß. Die Preise für die Tests in der Region Hannover liegen zwischen rund 50 und über 100 Euro. Beispielsweise sind die Preise am Flughafen Hannover-Langenhagen höher als in der City von Hannover.

Muss ich den Test selbst zahlen, wenn ich doppelt geimpft bin?

Nein. Auch dann ist der PCR-Test kostenfrei, wenn Arzt oder Gesundheitsamt das entscheiden.

Wo kann ich den PCR-Test machen lassen?

Bei Symptomen oder Kontakt zu Infizierten sind die Hausärzte die ersten Ansprechpartner. Wer privat einen PCR-Test braucht zum Beispiel für eine Auslandsreise oder um selbst Gewissheit zu haben, kann zu einer privaten Teststation gehen, die oft auch PCR-Tests anbieten. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nimmt PCR-Abstriche in einem Drive-Inn in Empelde, Apollostraße 2. Geöffnet ist dienstags und donnerstags von 18 bis 21 Uhr, sowie sonnabends zwischen 13 und 18 Uhr. Für private Zwecke kostet der Test dort 55 Euro, bei einem positiven Schnelltest, einer Risikoanzeige der Corona-Warn-App oder bei Anmeldung durch das Gesundheitsamt ist der Test dort kostenlos.

Wie läuft der Test ab?

Sollte Ihre Ärztin oder Ihr Arzt einen PCR-Test für erforderlich halten, bekommen Sie direkt in der Praxis einen Termin dafür oder eine Adresse, wo Sie den PCR-Test machen lassen können. Außerhalb der hausärztlichen Sprechzeiten können Sie auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116117 anrufen. Auch dort erfahren Sie, ob und gegebenenfalls wo Sie einen PCR-Test machen lassen können. Den PCR-Test führen geschulte Fachleute durch. Üblicherweise entnehmen sie mit einem speziellen Tupfer einen Abstrich aus dem Rachen oder der Nase. Dies ist die Region im Körper, in der sich die Coronavirus-Erreger nach der Infektion vermehren. Der Abstrich wird an ein Diagnostiklabor geschickt

Beim Schnelltest habe ich das Ergebnis meist nach 15 bis 30 Minuten. Wie lange dauert das beim PCR-Test?

In einigen Fällen dauert es 24 Stunden, bis das Ergebnis vorliegt. Inzwischen ist aber auch ein Ergebnis nach sieben Stunden üblich, berichtet der Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen, Thomas Spieker. Es gibt Berichte von Patienten, die vor Kurzem mehrere Tage auf ein Testergebnis warten mussten. Dabei handelt es sich um Einzelfälle. Die Ärztekammer erklärt das mit Übermittlungsproblemen, die aber inzwischen beseitigt seien.

Derzeit reichen die Kapazitäten in den Laboren aus. Quelle: Clara Margais/dpa

Haben die Labore ausreichend Kapazitäten?

Ja, laut Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen ist in den Laboren, in denen die PCR-Tests ausgewertet werden, derzeit genug Luft. Im vergangenen Herbst hatte es wegen des großen Andrangs auf PCR-Tests Kapazitätsprobleme gegeben. Deshalb hatte es häufiger auch länger als 24 Stunden gedauert, bis das Ergebnis vorlag.

Wie verhalte ich mich nach einem positiven PCR-Test?

Das Labor, das den Test ausgewertet hat, meldet das Ergebnis dem Gesundheitsamt. Bei einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus ordnet das Gesundheitsamt eine Isolierung an. Außerdem werden Kontaktpersonen ermittelt, die sich je nach Risikobeurteilung durch das Gesundheitsamt in Quarantäne begeben müssen.

Von Mathias Klein