Die Folgen von Corona sind auch in der Region Hannover immer deutlicher zu spüren – und das im wichtigen Bereich der Medizinprodukte. Der mangelnde Nachschub bei Atemschutzmasken trifft nun schon die Krankenhäuser. Apotheker berichten zudem von Engpässen bei Medikamenten und sterilen Ganzkörperanzügen.

„Heute hat ein Lieferant mitgeteilt, dass er die Reinraumanzüge, die in China hergestellt werden, nicht mehr bekommt“, sagt der hannoversche Apotheker und Vizechef der niedersächsischen Apothekerkammer, Christopher Jürgens. Demnach halte China die ursprünglich für den Export vorgesehenen Anzüge für den Eigenbedarf zurück.

Hierzulande würden solche sterilen Einmalanzüge etwa benötigt, um in speziellen Labors Infusionen herzustellen, die Krebspatienten in onkologischen Praxen und Kliniken verabreicht werden. Noch reichten die Vorräte, noch könne man auf alternative Lieferanten ausweichen, hebt Jürgens hervor.

Lieferengpass bei Antibiotika

Anders sieht das bei vielen Arzneistoffen aus. China ist, neben Indien, Haupthersteller wichtiger Wirkstoffe für Medikamente; und das Corona-Virus hat die Produktion seit Wochen gelähmt oder ganz zum Erliegen gebracht. Lieferschwierigkeiten gibt es derzeit etwa bei Antibiotika-Säften, wie der Vizepräsident der Apothekerkammer berichtet.

Viel Platz im Arzneischrank: Hildegard Kruse-Behrendt, Betreiberin der Apotheke zur Kugel, berichtet von Engpässen bei vielen Medikamenten. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Lieferengpässe bei Medikamenten sind seit einiger Zeit eine Riesenproblematik, die jetzt durch Corona verschärft wird,“ sagt Alexander Warstat, Geschäftsführer des Branchenverbands Chemie Nord. Hintergrund sei der Kostendruck im Gesundheitswesen, bei den Rabattverträgen der Krankenkassen hätten europäische Hersteller kaum mithalten können. „Da muss sich dringend etwas bewegen, um Europa wieder unabhängiger zu machen“, meint Warstat, und das sehen auch Ärzte und Apotheker so. Ein neues Bundesgesetz verlangt nun zumindest, Vorräte an zentralen Arzneistoffen bereitzuhalten.

Bestellung dauert täglich Stunden

Im Alltag müssen Patienten immer länger auf bestimmte Medikamente warten. „Zurzeit kann ich 150 Artikel nicht vom Großhandel bestellen“, erzählt Hildegard Kruse-Behrendt, Apothekerin in der List. vor einem Jahr seien es 80 gewesen. Da die Lieferanten weder bestimmte Termine noch -mengen ankündigten, müsse hartnäckig nachbestellt werden. „Jeden Tag ist eine Mitarbeiterin mindestens zwei Stunden damit beschäftigt“, sagt Kruse-Behrendt. Leider müssten manche Patienten trotzdem immer wieder vertröstet werden.

Das bedauert auch Carsten Lambrich, der zusammen mit seiner Frau fünf Apotheken in Langenhagen und Isernhagen betreibt. „Das ist auch für uns deprimierend“, sagt er. „Wir sind auch Heilberufler, nicht nur Unternehmer.“ Seiner Beobachtung nach fehlt es zurzeit unter anderem an Impfstoffen gegen Gürtelrose und Gebärmutterhalskrebs. Noch deutlich größere Engpässe bei Medikamenten seien vermutlich ab Herbst zu erwarten, wenn die Vorräte zuneige gingen und wegen Corona nicht ausreichend nachgeliefert worden sei.

Preiserhöhung bei Atemmasken

Mit Atemschutzmasken hat sich Lambrich, mehr als manche Kollegen, frühzeitig bevorratet. Doch auch die Nachfrage ist groß, der Apotheker hat unter anderem Hotels und eine Fluggesellschaft beliefert. Der Großhandel habe die Preise seit der Corona-Krise drastisch erhöht, erzählt er. Statt 2 Euro koste eine hochwertige Maske nun 5 Euro.

Atemschutzmasken sind deutlich teurer geworden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie ein Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft berichtet, ist das Problem auch in den Kliniken angekommen. „70 Prozent der Krankenhäuser haben Hinweise auf Lieferengpässe“, habe eine Umfrage ergeben, an der auch niedersächsische Krankenhäuser teilnahmen. Das sei nicht verwunderlich, denn zu wiederum 70 Prozent würden die Masken in China produziert; möglicherweise versorgt sich China wegen seines aktuell immensen Bedarfs selbst zusätzlich anderswo auf dem Markt. Acht Prozent der Krankenhäuser in der Stichprobe gaben an, dass sich eine Knappheit an Atemschutzmasken abzeichne, wie sie für Operationen benötigt werden. Klinikmitarbeiter sollen teilweise aufgefordert worden sein, sparsam mit den Masken umzugehen.

MHH sieht sich „gut aufgestellt“

Die Medizinische Hochschule Hannover ist nach Angaben einer Sprecherin beim Mundschutz „gut aufgestellt“, auch akuten Medikamentenmangel gebe es nicht: „In der Regel können wir Lieferverzögerungen durch unseren Lagerbestand oder durch alternative Arzneimittel ausgleichen.“ Anstelle von Einmal-Ganzkörperanzügen werde im OP-Bereich waschbare Kleidung verwendet. Auch Landwirte nutzen in Schweineställen und anderen Bereichen, in denen es zur Seuchenvorbeugung keimfrei zugehen muss, Ganzkörperanzüge mit weniger hoher Schutzstufe als Apotheker in ihren Speziallabors, wie ein Sprecher der Landwirtschaftskammer auf Anfrage sagte.

Unterdessen finden sich viele ambulante Patienten auf Wartelisten ihrer Apotheke wieder. Trifft eine Lieferung ein, werden die Kunden angerufen. „Aber die Rezepte sind nur vier Wochen gültig“, sagt Apotheker Lambrich in Langenhagen. Viele chronisch Kranke gingen inzwischen vorsorglich frühzeitiger zum Arzt und legten sich einen Vorrat der Medikamente an, die für sie wichtig sind. Die aber fehlen dann wieder an anderer Stelle.

