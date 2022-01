Hannover

Beifahrer in der Region Hannover müssen nun doch keine FFP2-Maske in Autos mehr tragen. Wie Sprecher Christoph Borschel bestätigte, hat die Regionsverwaltung die Regelung zurückgenommen. Eventuell bereits verhängte Bußgelder müssten nicht gezahlt werden, versicherte er. Ein hannoverscher Anwalt hatte gegen die Maskenpflicht im Auto geklagt. „Die FFP2-Maskenpflicht in Treppenhäusern gilt allerdings weiter“, sagte Regionssprecher Borschel.

Mit Blick auf steigende Infektionszahlen hatte die Region Mitte Januar verfügt, dass immer dann, wenn Menschen aus mehreren Haushalten in einem Auto sitzen, die Beifahrer eine FFP2-Maske tragen müssen. Der Fahrer war von der Pflicht befreit.

Anwalt: Maskenpflicht im Auto unverhältnismäßig

Dagegen hatte sich ein Anwalt aus Hannover mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Hannover gewehrt. Der Jurist argumentierte, die Maskenpflicht im Auto trage nicht zum Eindämmen des Infektionsgeschehens bei und sei daher unverhältnismäßig. Das Verwaltungsgericht Hannover musste am Ende nicht entscheiden, da die Region die Regelung vorher schon zurückgenommen hatte, wie Gerichtssprecherin Nassim Eslami sagte.

Neben der Maskenpflicht im Auto hatte die Region Hannover eine FFP2-Maske in weiteren Bereichen über die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes hinaus vorgeschrieben. Diese Regelungen bleiben alle bestehen, wie Regionssprecher Borschel am Montag betonte.

Supermarktkassierer müssen FFP2-Masken tragen

Das ist etwa die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Fluren von Mehrfamilienhäusern. Die FFP2-Maske muss regionsweit auch in Kantinen und Mensen getragen werden sowie generell in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind. Neuerdings müssen also auch Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt eine solche Mund-Nasen-Bedeckung tragen, da Barrieren aus Glas oder Plexiglas nicht mehr von der Maskenpflicht befreien.

Rechtsanwalt Felix Hoffmeyer nimmt für sich in Anspruch, die Maskenpflicht im Auto mit seinem Antrag gekippt zu haben. „Es ist wichtig, dass die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme noch einmal geprüft wurde.“

Von Roman Gerth und Karl Doeleke