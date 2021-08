Hannover

Gäste des Mövenpick sehen es schwarz auf weiß auf ihrer Rechnung: Das stadtbekannte Café am Kröpcke berechnet 50 Cent Hygienezuschlag pro Person. Geschäftsführer Mathias Baller will damit einen Teil der Kosten hereinholen, die ihm durch die Corona-Schutzmaßnahmen entstehen. „Wir treiben viel Aufwand für die Sicherheit unserer Gäste. Wir nehmen das ernst und haben hier in zentraler Lage eine Vorbildfunktion.“

Im Mövenpick überwacht ein eigens abgestellter Mitarbeiter, dass Gäste Fieberthermometer und Handdesinfektion nutzen. Hinzu kämen Masken und Selbsttests für 60 Mitarbeiter und Desinfektionsmittel – all das koste viel Geld, betont Baller. „Es ist uns trotz der Krise gelungen, keinen Mitarbeiter zu entlassen. Und wir hatten intern keinen Corona-Fall.“

Nur die Hälfte der Plätze – zum Abstand halten

Dass einzelne Gäste nun den Hygienezuschlag infrage stellen, ärgert den Mövenpick-Geschäftsführer. Drinnen und draußen darf er weiter nur die Hälfte der Plätze belegen – und rechnet damit, dass die Abstandsregeln im Winter bleiben. „Wir stehen vor dem Kollaps. Im Prinzip ist jeder Gastronom inzwischen pleite.“

Mit dem offen ausgewiesenen Zuschlag ist Baller unter den Gastronomen allerdings eher die Ausnahme. Friseure etwa berechnen wesentlich häufiger einen Extrabetrag für Hygiene. Zusatzkosten entstehen jedoch auch in den Betrieben, die auf den Zuschlag verzichten. Die Inhaber von Gastronomiebetrieben gingen unterschiedlich mit der Situation um, sagt Kirsten Jordan, Geschäftsführerin des Dehoga-Bezirks Hannover.

Zuschlag macht Kosten sichtbar

Auf der Rechnung steht es: Das Mövenpick kassiert 50 Cent Hygienezuschlag pro Person. Quelle: Michael Thomas

„Manche Gastronomen überprüfen ihre Kalkulation, kommen zu dem Schluss, dass ihre Preise nicht mehr angemessen sind und erhöhen sie“, sagt Jordan. In der Krise stellten die Betriebe auch wegen des verschärften Personalmangels vieles auf den Prüfstand. Oft schrumpfen die Speisekarten, oder in unwirtschaftlichen Randzeiten wird nicht mehr geöffnet. „Ein Hygienezuschlag auf der Rechnung ist eine Form des Marketings, um Kosten deutlich zu machen“, sagt Jordan.

Manche Friseure erhöhen die Preise

„Viele Friseure haben die Hygienekosten einfach in ihre Preiskalkulation integriert“, berichtet Sabine Tasche, Obermeisterin der Friseurinnung Hannover. Auch Tasche selbst hat die Preise in ihrem Salon angehoben. In manchen Fällen allerdings ist der Preisanstieg massiv. So berichtet ein Friseur, dass einige Salons jetzt 3 Euro mehr pro Arbeitsgang berechneten – macht in der Summe 9 Euro, wenn die Kundin zum Beispiel Wäsche, Schnitt und Tönung verlangt.

Hygienepauschale mildert Verluste

Beim Friseur Hair Style List an der Lister Meile sind die Preise stabil geblieben. Dafür fallen dort 8 Euro Hygienepauschale an. „Wir haben uns dafür entschieden, weil wir die Pauschale nach Ende der Krise wieder wegfallen lassen. Aber jetzt denken wir an unsere Existenz“, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer Sven Herder.

Der Friseursalon musste sein Angebot wegen der notwendigen Abstände von zwölf auf acht Plätze reduzieren. Dadurch entstünden 5000 Euro Umsatzeinbußen pro Monat, sagt Herder. „Das könnten wir bei unserem Preisgefüge durch eine Erhöhung nicht auffangen.“ Die Hygienepauschale bringt 2000 Euro ein und mildert damit den Verlust.

In den drei Filialen von Trio Hair Hannover gibt es weder eine Preiserhöhung noch eine Hygienepauschale. „Wir haben darüber nachgedacht. Aber da wir jetzt keine Getränke ausgeben können, gleicht das die höheren Kosten ja irgendwie halbwegs aus“, sagt Geschäftsführer Jochen Carls.

Von Bärbel Hilbig