Hannover

In Hannovers Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete liegt der Anteil der gegen Corona Geimpften bei etwa 62 Prozent. Das teilte die Stadt Hannover auf eine kürzlich im Rat gestellte Anfrage der AfD mit. Damit ist die Impfquote in den Unterkünften deutlich geringer als in der Bevölkerung der Region Hannover (aktuell 76 Prozent nach Angaben des Landes Niedersachsen).

Diverse Termine mit Impfteams der Region

Die Stadt Hannover will jetzt den Anteil der Geimpften in den Gemeinschaftsunterkünften erhöhen. Man habe „diverse neue Termine mit mobilen Impfteams des Gesundheitsamts der Region Hannover vereinbart“, heißt es in der Antwort der Stadt. Diese Termine seien aufgrund der steigenden Nachfrage in den Unterkünften vereinbart worden.

2-G-Regel für Besucher

In den Gemeinschaftshäusern gelten die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygieneregeln, etwa das Abstandsgebot. „Zudem werden medizinische Masken kostenlos zur Verfügung gestellt“, teilt die Stadt mit. Besucher müssen entweder geimpft oder genesen sein (2-G-Regel). Wenn sich ein Bewohner nachweislich infiziert hat oder mit einem Infizierten Kontakt hatte, wird er für die Dauer der Quarantäne in einem sogenannten Quarantänehotel untergebracht. Unkontrollierte Ausbrüche der Krankheit habe man bisher nicht beobachtet, sagt die Stadt.

Von Andreas Schinkel