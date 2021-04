Hannover

Schnelltests sollen helfen, mehr Corona-Infektionen frühzeitig zu erkennen. Bereits jetzt können sich Hannoveraner und Hannoveranerinnen an verschiedenen Orten kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Im beruflichen Umfeld setzt die Politik derzeit noch auf freiwillige Lösungen. Unternehmen sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in Präsenz arbeiten (müssen), Corona-Schnelltests anbieten. Wird das auch umgesetzt? Eine nicht repräsentative Umfrage unter großen Arbeitgebern in Hannover zeigt, dass einige große Betriebe ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bereits entsprechende Angebote machen.

Ein bis zwei Tests pro Woche

Volkswagen Nutzfahrzeuge verteilt Schnelltests seit der Woche vor Ostern an seine Belegschaft, die im Werk arbeitet. „Jeder Beschäftigte bekommt zwei Tests pro Woche“, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Durchführung der Schnelltests sei freiwillig. Bei Fragen könnten sich Mitarbeitende etwa Videos anschauen oder sich an speziell geschultes Personal wenden. Für Corona-Verdachtsfälle gebe es einen Testcontainer auf dem Werksgelände, in dem PCR-Tests durchgeführt werden.

Der Autozulieferer Continental stellt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen kostenlosen Selbsttest pro Woche zur Verfügung. Diese seien eine flankierende Maßnahme, die die Einhaltung bestehender Schutzkonzepte nicht ersetzten. Das Unternehmen empfehle, mobil zu arbeiten, sofern es die Beschäftigung zulässt. Derzeit arbeiteten 80 bis 90 Prozent der Büromitarbeitenden mobil.

Trend zum mobilen Arbeiten

Auch der Versicherungskonzern Talanx setzt auf mobiles Arbeiten. In den letzten Wochen habe der Anteil derer, die im Büro arbeiten, bei etwa 15 Prozent gelegen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht von zu Hause aus arbeiten können oder möchten, biete Talanx seit Mitte März kostenfreie Corona-Selbsttests an. „Die Selbsttests sind grundsätzlich freiwillig und sollen im beruflichen Kontext eingesetzt werden“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Die Tests sollten idealerweise morgens vor dem Weg zur Arbeit durchgeführt werden. Mitarbeitende, die zwingend vor Ort arbeiten müssen, erhielten ausreichend viele Tests, um sich jeden Arbeitstag vor Dienstbeginn testen zu können.

Die Landeshauptstadt Hannover stellt Beschäftigten, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, mindestens einen Corona-Selbsttest pro Woche bereit. „Die Anwendung ist freiwillig“, sagt ein Stadtsprecher. Die Stadt will ihr Angebot ausbauen und auf zwei Testungen pro Woche für alle Beschäftigten erweitern.

Studie deckt Lücken auf

Eine Erhebung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hatte kürzlich offengelegt, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch keinen Zugang zu Corona-Tests über ihren Arbeitgeber haben. Der Studie zufolge sagte nur knapp jeder vierte Befragte in der zweiten Märzhälfte, dass Präsenzbeschäftigte in ihrem Betrieb mindestens einen Schnelltest pro Woche erhalten. Bei 6 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Schnelltests zwar angeboten, aber nicht im vorgesehenen Umfang. 17 Prozent gaben an, dass der Arbeitgeber die Einführung von Schnelltests zwar angekündigt, aber noch nicht umgesetzt hat. Bei der Mehrheit der Befragten waren Schnelltests weder vorhanden, noch angekündigt (54 Prozent).

„Das Prinzip der Freiwilligkeit stößt im Moment offenkundig an seine Grenzen“, sagte Lea Karrasch, Pressesprecherin des DGB Niedersachsen zur Situation. „Deshalb müssen die Arbeitgeber endlich verpflichtet werden, ihren Beschäftigten freiwillige Tests anzubieten.“ Corona-Schnelltests seien mittlerweile ausreichend verfügbar und müssten nun flächendeckend zur Anwendung kommen.

Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber teilte hingegen mit, dass bereits 80 bis 90 Prozent der deutschen Unternehmen testeten oder ein Teststart vorbereitet werde. Zwar habe es Lieferschwierigkeiten, Beschaffungsprobleme und rechtliche Unklarheiten gegeben. Die Arbeitgeber appellieren aber: Bleibe das Testen für Firmen freiwillig, ließen sich die Ergebnisse noch steigern.

Von Maximilian Hett