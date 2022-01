Hannover

Angststörungen, Psychosen, Depressionen und vor allem immer wieder Magersucht: Nach dem zweiten Jahr der Pandemie leiden viele Kinder psychisch unter der Situation. Die Zahl der Betroffenen auf Therapieplatzsuche hat sich im Vergleich zum Vorjahr noch mal um mehr als 50 Prozent erhöht. Die Frage ist nicht nur, wer ihnen hilft, sondern vor allem auch wann – die Wartezeit hat sich vielerorts von einigen Wochen auf mehrere Monate verlängert.

Nachfrage nimmt seit September noch mal deutlich zu

Sina und ihre Eltern suchen seit Monaten Hilfe. Die 15-Jährige leidet unter Anorexie – Magersucht, während der Pandemie hat sie nicht nur mehr als 13 Kilo abgenommen und einen BMI von 17 erreicht – sie findet sich immer noch zu dick und hat die Verbindung verloren – zu sich selbst und zu ihrem sozialen Umfeld. „Wenn Kinder und Jugendliche mit einer körperlich bedrohlichen Magersucht in unsere Praxis kommen oder akute Suizidgedanken äußern, leiten wir sie nach notfallmäßiger Abklärung in eine Klinik weiter“, sagt die hannoversche Jugendpsychiaterin Katrin Große-Wortmann. Allen anderen Patienten und Patientinnen versuche sie ein Erstgespräch innerhalb von drei Wochen anzubieten. „Aber wir laufen absolut voll, da ist vieles nicht mehr zu schaffen.“

Vor allem seit September 2021 habe die Nachfrage noch einmal deutlich zugenommen. Bereits im ersten Corona-Jahr wurden die Therapieplätze knapp, „jetzt beobachten wir weitaus öfter auch jüngere Betroffene. Das Alter etwa der Jugendlichen mit Essstörungen ist signifikant gesunken“, so Große-Wortmann. Auch Zwangshandlungen und psychotische, also wahnhafte Symptome hätten zugenommen. „Wir haben täglich ein halbes Dutzend Anfragen, das sind 60 Prozent mehr als in der Vergangenheit.“

„Das Alter etwa der Jugendlichen mit Essstörungen ist signifikant gesunken“: Kinderpsychologin Dr. Katrin Große-Wortmann. Quelle: Katrin Kutter

Resilienz nimmt von Lockdown zu Lockdown ab

Die Rückkehr zur sogenannten Schulnormalität im vergangenen Herbst sieht die Psychiaterin als einen der Auslöser für die Welle. „Viele haben verlernt im Klassenverbund zu lernen, das setzt viele Jugendliche sehr unter Stress.“ Die fehlenden sozialen Kontakte haben den Kindern und Teenagern zugesetzt, und auch die Resilienz in den Familien nehme von Lockdown zu Lockdown ab. „Je krisenfester eine Familie ist, desto besser kommt sie durch die lange Zeit“, sagt Große-Wortmann. Sie hofft, dass wenn eine verlässliche Normalität und Sicherheit zurückkehrt im Alltag, viele Kinder und Jugendliche wieder zurück in ihr Leben finden können. „Aber derzeit sind alle extrem erschöpft und können nicht mehr abschalten. Corona ist ein Dauerthema, ein permanentes Hintergrundrauschen.“

Corona hat mehr Traurigkeit und Angst in die Familien gebracht. Und zwar nicht nur das Virus, sondern auch die Gesellschaft mit Maßnahmen und Lockdowns und dem Umgang damit in jeder einzelnen Familie. Corona verändert Kinder und Jugendliche. Das hat die Copsy-Studie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf gezeigt, bei der zweimal Kinder und Jugendliche befragt wurden – 2020 und 2021, die dritte Studie erscheint im Frühjahr. Im Vergleich der beiden Studien haben Ängste und Depressionen 2021 um ein Drittel zugenommen.

Lange Wartelisten

Vor allem in der zweiten Welle hat die Zahl derjenigen zugenommen, die professionelle und längerfristige Hilfe benötigen. Aber das Angebot an Psychotherapeuten ist gedeckelt, die Anzahl der Kassensitze im Vergleich mit Vorpandemiezeiten gleich geblieben. Das bedeutet – es ist eng. Es gibt lange Wartelisten, Anrufer werden vertröstet – mitunter ein halbes Jahr lang. Auch über die Kassenärztliche Vereinigung ist es schwierig, Termine zu vereinbaren. Wenn es klappt, ist es meist „nur“ ein Erstgespräch.

Burkhard Neuhaus, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Kinderkrankenhaus Auf der Bult, beobachtet ebenfalls erneut einen deutlichen Patientenanstieg im Zusammenhang mit der Pandemie. Zudem seien die Ausprägungen der Erkrankungen deutlich schwerer als noch im ersten Corona-Jahr. „Und auch die Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz haben weiter zugenommen“, sagt Mediziner Neuhaus. Corona-Infektionen in der Psychiatrie mit Kontaktbeschränkungen und Quarantäne würden zudem dazu führen, dass Patienten in Quarantäne müssten. „Damit die Patienten ihre meist Monate dauernde Therapie weiterführen können, muss ihr Platz für die fünf Tage, die sie in Quarantäne zu Hause verbringen, frei bleiben“, so Neuhaus. Außerdem würden geblockte Kapazitäten nicht finanziert, ein weiteres Problem in der Kinderpsychiatrie.

Eine dramatische Situation

Wartezeiten hat es Auf der Bult schon immer gegeben, mittlerweile handele es sich aber um mehrere Monate. Insgesamt 103 Plätze hat die Bult zur Verfügung, die sind laut Neuhaus natürlich belegt. Im Akutbereich gebe es häufig erhebliche Überbelegungen, bei Psychosen und Suizidalität müsse schnell gehandelt werden. Neuhaus verzeichnet ebenfalls eine Zunahme von Anorexiepatienten in erheblich schlechterem Zustand. Auch Schulvermeider sehen die Experten zunehmend, „die meisten kommen allerdings frühestens nach sechs Monaten in die Ambulanz.“ Auch das Problem habe sich verschärft, genau wie akute Ängste oder die Computersucht. Und Neuhaus rechnet mit noch mehr Patienten. „Da kommt noch etwas auf uns alle zu, viele Schulvermeider etwa, die sehen wir noch gar nicht.“

„Viele entwickeln eine Symptomatik, die sie ohne die lange Phase der Kontaktbeschränkungen nicht gehabt hätten“: Prof. Dr. Burkhard Neuhaus, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Kinderkrankenhaus Auf der Bult. Quelle: Frank Schinski

Neuhaus geht von erheblichen psychischen Folgeschäden der Pandemie für Kinder und Jugendliche aus. „Viele entwickeln eine Symptomatik, die sie ohne die lange Phase der Kontaktbeschränkungen nicht gehabt hätten.“ Die gesellschaftliche Reaktion auf Corona mit vielen Beschränkungen werde Spuren hinterlassen, „das steht für mich außer Frage“. Wer bereits vor der Krise Probleme hatte, sei besonders gefährdet. Neuhaus warnt zum jetzigen Zeitpunkt vor allem vor erneuten Schulschließungen. „Kinder und Jugendliche brauchen neben dem schulischen Wissen besonders auch soziales Lernen – zu dem intensive Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen gehören. Soziale Kompetenz entwickelt sich durch das Erproben von Kontaktstrategien, das Bewältigen von Misserfolgen und das Erleben von Erfolgen. Diese Erfahrungen sind wesentlich für eine stabile positive Selbstüberzeugung.“

Sina hat inzwischen einen Platz gefunden – in einer niedersächsischen Klinik. Dort lernt sie jetzt ganz langsam wieder, sich zu ernähren und sich zu spüren.

