Hannover

Als Jagdpächter von zahlreichen Flächen in der Stadt Hannover fallen dem sogenannten Stadtjäger Heinz Pyka die Folgen der Corona-Pandemie besonders auf – vor allem, wenn er sich in den Naturgebieten der südlichen Leinemasch zwischen Döhren und Wülfel auf die Lauer legt, um Wildschweine zu jagen. „Grillgeräte, Schnaps- und Bierflaschen, verkohlte Reste von Lagerfeuern: So vermüllt sah es dort vor Corona nie aus“, sagt Pyka.

Es habe sich in jüngerer Vergangenheit in der südlichen Leinemasch eine unschöne Partykultur etabliert. „Die Leute denken sich: Da kontrolliert uns sowieso niemand“, glaubt der Jagdpächter mit Grünflächen von der HDI-Arena bis zur Grenze nach Wilkenburg.

„Die vermüllte Landschaft schadet der Natur“

Grillpartys, Scherben und jede Menge Müll: Die Folgen des Lockdowns sind in Hannover an zahlreichen Orten deutlich zu sehen. Weil Gastronomie und Sportstätten geschlossen sind, nutzen viele Menschen Spielplätze, Grünflächen, Naturgebiete und Parks als Treffpunkte.Jagdpächter Pyka geht es nur zweitrangig um Corona-Regeln wie Sicherheitsabstand und Kontaktbeschränkungen. „Die vermüllte Landschaft schadet der Natur“, sagt er. Rehe seien stellenweise nur noch nachtaktiv, weil sich tagsüber und abends zu viele Menschen in einigen Gebieten aufhielten.

Vor allem in der Leinemasch zwischen Döhren und Wülfel findet Jagdpächter Heinz Pyka immer wieder die Spuren von nächtlichen Grillpartys und Treffen im Freien. Quelle: privat

Zweimal hat Pyka zuletzt gegen 23.30 Uhr seine Jagd abgebrochen, um die Polizei zu rufen. „Zwischen Döhren und Wülfel saßen ein paar Leute mit einer Bierkiste auf einer Bank und haben laut Musik gehört“, berichtet er. Weitere Male musste Pyka seine Streifzüge wegen Partys nahe der alten Radrennbahn sowie am Wülfeler Teich und den Kleingärten abbrechen. „Sogar abgebrannte Feuerwerkskörper und Pyrotechnik habe ich im Grünen gefunden“, sagt er verärgert.

Spielplatz ist übersät von Scherben und Müll

Ein besonders häufig von Müll und Scherben übersäter Standort ist seit einigen Monaten auch ein Spielplatz in Bothfeld. „Der Bothfelder Anger wird von feiernden Jugendlichen zugemüllt“, sagt die 39-jährige Mutter Pia Kirk. Was sie ebenfalls beobachtet habe: „Die Jugendlichen kommen aus immer weiteren Einzugsgebieten.“

Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg (SPD) bestätigt nächtliche Partys, Lärm, Ruhestörungen und Vandalismus auf dem Spielplatz. Er nennt sogar weitere Standorte, an denen regelmäßig Müll hinterlassen wird: „Die Bolzplätze Bischof-von-Ketteler-Straße in Bothfeld, an der Odenwaldstraße in Sahlkamp und der Stadtteilpark Schwarzwaldstraße in Sahlkamp-Mitte.“

„Das zieht sich durch fast alle Grünanlagen“

Wegen illegaler Müllentsorgung und Vandalismus gilt ganz in der Nähe für den Standortübungsplatz der Bundeswehr bei Bothfeld und Vahrenheide sogar ein Betretungsverbot. Das Gelände darf außerhalb des Übungsbetriebs nur noch mit einer Sondergenehmigung betreten werden.

Auch Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch (CDU) vom Stadtbezirk Mitte mit den dicht besiedelten Wohngebieten in Calenberger Neustadt, Oststadt und Zoo hat eine deutliche Zunahme von Müll beobachtet. „Pizzapappen, Einwegkaffeebecher, überfüllte Abfallbehälter: Das zieht sich durch fast alle Grünanlagen“, sagt Kupsch. Der Rhythmus für die Leerungen der Mülleimer sei offenbar nicht auf den zunehmenden Aufenthalt im Freien während der Pandemie ausgerichtet, glaubt die Bezirksbürgermeisterin.

An den Ricklinger Kiesteichen gibt es kaum Probleme

Es gibt aber auch beliebte Anlaufpunkte, die von der Müllproblematik in Corona-Zeiten offenbar nicht betroffen sind. Laut Michael Dette (Grüne), dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister vom Stadtbezirk Ricklingen, ist dies etwa an den Ricklinger Kiesteichen noch nicht aufgefallen. Auch auf seinem Weg zur Arbeit – mit dem Fahrrad entlang dem Ihmeufer – seien ihm zuletzt zwischen Ricklingen und Glocksee keine größeren Müllhaufen aufgefallen.

Unschöne Überbleibsel: Auch auf dem Spielplatz Bothfelder Anger treffen sich spätabends und nachts regelmäßig Jugendliche und junge Erwachsene, um Zeit miteinander zu verbringen. Quelle: privat

Unaufgeregt reagiert auch die Stadt Hannover auf die Nachfrage: Lärm, Müll, Vandalismus und Ruhestörungen an öffentlichen Plätzen gebe es in der wärmeren Jahreszeit nicht erst seit dem Beginn der Pandemie, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Dass Störungen zugenommen hätten, könne er nicht bestätigen. Trotzdem sei festzustellen, dass ersatzweise zur geschlossenen Gastronomie die Grünflächen im Stadtgebiet auch nachts viel genutzt würden, um Essen und Getränke im Freien zu verzehren. „Aus diesem Bewegungsdrang entsteht auch mehr Vandalismus“, sagt Möller.

Nach seinen Angaben kontrolliert der städtische Ordnungsdienst routinemäßig bekannte Hotspots. Müllablagerungen melde die Stadt dem Abfallentsorger. Außerdem werde in der Regel auch umgehend auf Beschwerden reagiert. Zu Ermahnungen komme es aber eher selten, weil die Verursacher meist „fluchtartig den Platz verlassen, wenn sich uniformierte Personen nähern“, sagt Möller.

Polizei verzeichnet keine Zunahme von Ruhestörungen

Die Polizei kontrolliert laut Behördensprecher Marcus Schmieder ebenfalls regelmäßig bekannte Treffpunkte in Parks und auf Grünflächen. Die Einsatzkräfte leiten demnach auch regelmäßig Ordnungswidrigkeitsverfahren ein oder sprechen Ermahnungen aus. „Das gab es aber auch vor der Pandemie und ist seitdem nicht viel schlimmer geworden“, sagt Schmieder. Dies lasse sich auch an den fast unveränderten Einsatzzahlen in diesem Bereich erkennen.

Von Ingo Rodriguez