„Es ist erstaunlich ruhig“, sagt Katja Schröder, Leiterin der Grundschule Gartenheimstraße in Bothfeld. Kaum Eltern benötigten die Notfallbetreuung für ihre Kinder.

Betreuung, nur wenn beide Eltern Polizisten oder Altenpfleger sind

Anspruch darauf haben laut Kultusministerium auch nur Eltern, die in den Branchen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge arbeiten, für Kinder bis zum achten Jahrgang. Und dann müssen beide Elternteile in diesen Bereichen beschäftigt sein, nur ein Elternteil reicht nicht. Wenn nötig, müssen die Schulen die Ausnahmebetreuung auch bis 16 oder 17 Uhr vorhalten, bis 13 Uhr ist die Schule zuständig, danach der Kooperationspartner. Die Versorgung mit Mittagessen ist aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt worden. Wenn Schulen auf eigene Kosten ein Mittagessen organisieren, können sie sich das von der Stadt zurückerstatten lassen.

Genügend Aufgaben für Lehrer im Homeoffice

„Heute war ein Kind da“, sagt Rektorin Schröder von der GS Gartenheimstraße, „im Laufe dieser Woche rechnen wir maximal mit acht Kindern.“ Nur bis zu vier Kinder, die auch sonst zusammen in einer Klasse sind, sollen an der Grundschule in einer Gruppe betreut werden. Für die Betreuung hat sie zwei Lehrkräfte vorgesehen, und dann noch mal zwei Pädagogen als Ersatz, falls jemand krank wird. Dazu kommen eine Schulverwaltungskraft, ein Hausmeister und sie als Schulleiterin: „Mehr Menschen sind wir hier nicht, die Situation ist schon ein bisschen seltsam, aber wir machen das Beste daraus.“

Genügend zu tun gebe es für die Lehrer auch im Homeoffice, meint Schröder, Gutachten schreiben, Förderpläne für einzelne Schüler erstellen, schuleigene Arbeitspläne mit den Mitgliedern der Fachkonferenzen überarbeiten. „Dazu kann man auch prima über E-Mail kommunizieren.“

„Alle reagieren besonnen“

Ayten Ciftci von der Albert-Schweitzer-Grundschule in Limmer ist am Montagmorgen sogar extra schon um 7 Uhr im Büro gewesen, falls eine Familie Frühbetreuung nötig gehabt hätte. Das erste Kind sei aber erst gegen 8 Uhr gebracht worden. Eigentlich hätte sie mit viel mehr Anrufen und Fragen seitens der Eltern gerechnet, sagt die Schulleiterin: „Ich bin froh, dass alle so besonnen reagieren und die Lage so annehmen, wie sie ist, das Wichtigste ist, dass wir darauf achten, dass sich möglichst wenig Menschen mit dem Corona-Virus anstecken.“

Dienstbesprechung im Freien

Auch Ellen Albrecht von der Grundschule an Feldbuschwende am Kronsberg rechnet mit höchstens einer Handvoll Kindern, die für die Notbetreuung angemeldet werden dürfte. Ihre Dienstbesprechung will die Rektorin mit dem Kollegium am Montag erst mal im Freien abhalten. „Größere Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen soll man ja vermeiden“, sagt sie.

„Man merkt jetzt, was da alles zusammenbricht, wenn die Schule zu hat, und welchen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft die Ganztagsgrundschulen leisten“, sagt Ciftci. Es werde in der Corona-Krise auch deutlich, welche wichtige Arbeit etwa Pflegekräfte leisteten, sie bekämen ja oft nicht die ihnen zustehende Wertschätzung.

Aufgaben sind ein „Beschäftigungsangebot“

An fast allen Grundschulen haben die Kinder am Freitag Arbeitspläne mit nach Hause bekommen, die sie in der schulfreien Zeiten bearbeiten können. „Das ist nur ein Beschäftigungsangebot“, sagt Ciftci. Auch Schröder erklärt, dass den Kindern, die zu Hause keine Aufgaben machten, keine Nachteile entstehen dürften. Einige Eltern hätten gefragt, ob kein Unterricht per Videokonferenz möglich sei. Aber das sei unmöglich, weil einige Schulen im Land eine bessere technische Ausstattung hätten als andere, keine dürfte bevorzugt werden. Die Aufgaben, die die Lehrer mitgegeben hätten, seien eher als Übungsaufgaben zu verstehen, etwa das kleine Einmaleins zu üben oder seine Lesefähigkeiten zu verbessern. Die Schulleiterinnen berichten, dass Eltern sogar ausdrücklich gefragt hätten, was sie mit den Kindern zu Hause machen könnten, damit diese sich nicht langweilen.

Lehrer können auch aufräumen

Auch an der Grundschule an der Feldbuschwende gebe es genügend Aufgaben, die Lehrer im Homeoffice erledigen könnten, ist Leiterin Albrecht überzeugt. Im Schulgebäude könne man die Klassen- und Fachräume aufräumen.

Von Saskia Döhner