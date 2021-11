Hannover

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Pandemielage wünscht sich der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach (SPD), personelle Unterstützung für das Gesundheitsamt. „Wir nehmen gern jede Hilfe“, sagte er am Donnerstag der HAZ. In diesem Zusammenhang hat sich Krach für einen erneuten Einsatz der Bundeswehr im Gesundheitsamt ausgesprochen – zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Kontaktverfolgung.

In den vergangenen Monaten hatte es wieder gehäuft Kritik an der Arbeit des Gesundheitsamts gegeben. Eltern beklagten, dass sie bei Corona-Fällen etwa in Kitas zum Teil erst mehrere Tage später informiert worden waren. Corona-Infizierte sind zudem aufgefordert, ihre Kontaktpersonen selbst über ihre Infektion und eine mögliche Quarantäne zu informieren. „Das Gesundheitsamt arbeitet seit Beginn der Pandemie unter Hochdruck“, sagt Krach verteidigend.

Bundeswehr will 12.000 Soldaten zur Verfügung stellen

Die Bundeswehr hatte im Gesundheitsamt der Region Hannover bereits von Herbst 2020 an für mehrere Monate ausgeholfen. Die Soldatinnen und Soldaten aus dem Sanitätsdienst hatten bis zum Sommer vor allem in der Nachverfolgung von Kontakten gearbeitet. Vor rund zwei Wochen hatte die Bundeswehr angekündigt, bundesweit rund 12.000 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Sie sollen in Krankenhäusern, Gesundheitsämtern und auch beim Impfen eingesetzt werden.

Von Mathias Klein