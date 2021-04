Hannover

Am Donnerstag hat die Region Hannover eine traurige Marke überschritten: 1003 Menschen sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor gut einem Jahr im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte die Region mit. „Die Altersstruktur ist dabei im Wesentlichen gleichbleibend, der Altersmedian liegt bei 84 Jahren“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt auf Nachfrage. Doch die Zahlen zeigen auch, dass seit Beginn der Impfungen der über 80-Jährigen ein Rückgang der Todesfälle zu verzeichnen ist.

Das ist seit Beginn dieses Jahres zu erkennen. Waren im Januar noch 178 Corona-Todesfälle in der Altersgruppe der über 80-Jährigen gemeldet worden (in allen Gruppen waren es im Januar 252), so sank die Zahl der Todesopfer unter den Ältesten der Bevölkerung im Februar auf 101 und im März auf 30. Im April stieg die Zahl auf 46. Trotzdem ist ein deutlicher Rücklauf erkennbar, auch in den anderen Altersgruppen

Impffortschritt zeigt sich in Heimen

Seit Jahresbeginn sinkt vor allem die Zahl der Corona-Todesfälle in den Heimen. „Seit Mai 2020 waren die Mehrzahl der Todesopfer Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. Das hat sich seit März 2021 verändert“, erläutert Wendt. Von November 2020 (26 Corona-Todesfälle in Heimen) stieg die Zahl rasant auf 144 Todesfälle im Dezember und 157 im Januar. Seit dem Impfstart ist dieser Trend gebrochen und rückläufig. Im Februar wurden 71 Corona-Tote in Heimen gemeldet (insgesamt 152 Todesfälle). Im März und April waren jeweils zehn Corona-Todesfälle in Heimen zu beklagen. Insgesamt verstarben im März noch 61 Menschen an oder mit Corona, im April waren es 40.

Niedersachsenweit sind seit Beginn der Pandemie mehr als 5200 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Aber auch auf Landesebene steigt die Zahl langsamer. „Die Zunahme bei den Todesfällen bewege sich „auf niedrigerem Niveau“, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes. Im Januar und Februar seien landesweit teils 50 Corona-Opfer und mehr pro Tag gezählt worden, seit Anfang März seien es noch 20 – jeden Tag. Bei der Entwicklung spiele die Impfkampagne vermutlich eine wichtige Rolle: Im Januar habe der Anteil der über 70-Jährigen an den Corona-Opfern bei 20 Prozent gelegen, derzeit seien es 5 Prozent.

Seit dem Impfstart sind vor allem in Heimen weniger Corona-Tote zu vermelden. Quelle: Klaus Honigschnabel/epd (Symbolbild)

Welche Altersgruppe infiziert sich am häufigsten?

In den ersten beiden Wellen der Corona-Pandemie infizierten sich vor allem die Ältesten mit dem Virus, Menschen mittleren und jüngeren Alters wurden seltener positiv getestet. Nachdem viele der Älteren jetzt zumindest einmal geimpft sind, ändert sich das. Vor allem in den mittleren Altersgruppen gab es in den vergangenen Wochen einen kontinuierlichen Anstieg der Neuansteckungen.

Die meisten neuen Infektionen in der Region Hannover gibt es in der Gruppe der 30 bis 39-Jährigen: 303 Menschen in dieser Altersgruppe haben sich in der vergangenen Woche (19. bis 25. April) mit dem Coronavirus infiziert. Das ist im Vergleich zu der Kalenderwoche 13 (29. März bis 4. April) ein nahezu kontinuierlicher Anstieg. Damals waren es 239 Menschen in der Altersgruppe gewesen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert hatten. Relativ gesehen war es ein Anstieg um gut 26 Prozent.

Ähnlich stark ist auch die Gruppe der 2o- bis 29-Jährigen von Neuinfektionen betroffen. Für die vergangene Woche meldete das Gesundheitsamt der Region in dieser Gruppe 301 Neuinfektionen, vier Wochen zuvor waren es 242 neue Corona-Fälle pro Woche (Anstieg um gut 22 Prozent).

Von Manuel Behrens und Mathias Klein