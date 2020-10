Hannover

Sie sind türkis, weiß oder bunt gemustert. Der Mund-Nasen-Schutz ist in Bussen, Bahnen und Geschäften für die Menschen längst zur Normalität geworden.

Worauf muss man im Herbst bei der Maske achten?

Der richtige Umgang mit der Maske ist wichtig – gerade in der kalten Jahreszeit, sagt Silvia Spark, Hygienefachkraft beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK). Im Herbst und Winter sollte man sich generell darauf einstellen, die Maske öfter auszutauschen. „Es kann sein, dass beim Tragen in Außenbereichen die Masken aufgrund von höherer Luftfeuchtigkeit schneller feucht werden, was dann einen häufigeren Wechsel nötig macht.“

Spark rät dazu, die Maske mindestens täglich zu erneuern. Wenn die Maske jedoch sichtbar verschmutzt oder feucht ist, sollte man sie sofort wechseln, rät die Expertin. „Bei einer durchfeuchteten Maske ist die volle Schutzwirkung nicht mehr gegeben“, erklärt sie.

Welche Regeln gelten zurzeit in Niedersachsen ?

Es gebe bei uns im Land „keine Maskenpflicht im engeren Sinn“, erklärt die Landesregierung in einem Informationsschreiben – „wohl aber die Pflicht, in bestimmten Situationen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“. Wann aber gilt das?

Zum Beispiel dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung, der Pflege, im Handel, in der Gastronomie und bei „körpernahen Dienstleistungen“.

Im öffentlichen Personenverkehr und bei touristischen Schiffs-, Bus- und Kutschfahrten – und zwar nicht nur in den Fahrzeugen selbst, sondern auch in den dazugehörigen Gebäuden und in Wartebereichen.

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, bevor man auf seinem festen Sitzplatz sitzt. Gleiches gilt für Kinos, Theater und so weiter.

Beim theoretischen und praktischen Fahrschulunterricht und der Fahrlehrerausbildung.

In der Gastronomie gilt: Sitzt man an seinem Platz, kann man die Maske abnehmen. Beim Weg von und zum Tisch oder auch zur Toilette muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Was gilt in der Schule?

Im Unterricht müssen Schüler keine Masken tragen. Maskenpflicht gilt außerhalb des Unterrichts, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel in Fluren und Treppenhäusern. Es gibt aber eine Ausnahme: Bleiben Schüler einer sogenannten Kohorte unter sich, kann auch zum Beispiel in einem eigenen Schultrakt auf die Maske verzichtet werden.

Welche zusätzlichen Regeln sind im Gespräch?

In Bayern beispielsweise hat die Landesregierung Maßnahmen für den Fall beschlossen, dass der sogenannte Inzidenzwert in einem Landkreise über 50 steigt – also der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen. Dann gilt in Bayern eine Maskenpflicht „auf bestimmten stark frequentierten öffentlichen Plätzen“. Außerdem wollen die Bayern in diesem Fall im Unterricht auch an Grundschulen vor.

Wie läuft es mit der Maske in Bus und Bahn?

Weit mehr als 95 Prozent der Fahrgäste hielten sich an die Vorgabe, in Bussen und Bahnen Masken die Maske zu tragen, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Rund 320.000 Menschen sind derzeit täglich mit dem Nahverkehrsunternehmen unterwegs. Auch in den 19 Tunnelstationen habe die Maskendisziplin deutlich zugenommen. „Allerdings verstärken wir dort jetzt noch einmal unsere Kommunikation“, sagt Iwannek. 110 Mitarbeiter seien täglich unterwegs, um auf die Hygienevorgaben zu achten. Sie sprechen Üstra-Kunden an, wenn sie gegen die Regeln verstoßen, dürfen aber selbst nicht die Personalien aufnehmen, wenn jemand sich weigert: Dazu muss die Polizei gerufen werden. Die Maskenpflicht gilt zwingend auch auf Hochbahnsteigen. An wenig frequentierten Bushaltestellen allerdings, insbesondere denen ohne Wartehäuschen, tolerierten die Mitarbeiter der Ordnungsdienste in der Regel, wenn jemand allein auf weiter Flur ohne Maske stehe. „Die Verordnung schreibt Masken an Einrichtungen des öffentlichen Nahverkehrs vor“, sagt Iwannek: „Wenn da aber nur eine Metallstange herumsteht mit dem Abfahrplan, dann ist das keine Einrichtung im Sinne der Verordnung. Und wenn die Leute nicht Schulter an Schulter stehen, dann ist es auch kein Verstoß.“ In den Fahrzeugen, den Tunnelstationen und auf Hochbahnsteigen hingegen müssten die Mitarbeiter die Einhaltung der Pflicht durchsetzen.

Welche Strafen drohen Maskenverweigerern?

In Niedersachsen gilt derzeit ein Bußgeld von 150 Euro.

Wie trägt man die Maske richtig?

Hygiene-Expertin Silvia Spark lobt, dass viele Menschen die Masken richtig benutzen. Viele trügen die Maske jedoch auch falsch als „Kinnschutz“ oder nur über dem Mund. „Das ist natürlich völlig ineffektiv, denn die Atemluft, und damit auch möglicherweise mit Erregern beladene Partikel, strömt nicht nur aus dem Mund, sondern auch aus der Nase“, erklärt Spark.

Wer die Maske richtig tragen möchte, zieht sie auseinander, legt die Bänder hinter die Ohren und modelliert den Bügel fest um die Nase. Nicht alle Modelle haben einen Bügel, besonders für Brillenträger ist dieser aber essenziell, damit die Brille nicht beschlägt. „Insgesamt sollte die Maske sehr dicht und rutschfest am Gesicht sitzen“, sagt Spark. Beim Abnehmen sollte man die Außenseite der Maske nicht berühren. Dazu packt man die Maske an den Bändern und zieht sie langsam vom Gesicht. Nach dem Tragen gehöre die Maske an einen Haken oder in eine Box, wo sie mit nichts anderem in Kontakt komme, erklärt Spark. Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die falsche Nutzung der Masken Viren über die Hände in die Schleimhäute getragen werden. Etwa dann, wenn die Masken durch die Nutzung von außen kontaminiert sind. Sie sollten deshalb beim erneuten Tragen auf keinen Fall anders herum angezogen werden. Wer seine Maske anfasst, sollte sich danach nicht ins Gesicht oder an die Schleimhäute fassen.

Was bringen Gesichtsvisiere?

Gesichtsvisiere sind weitgehend wirkungslos, sagt Silvia Spark. „Das Visier hat nicht die gleiche Schutzwirkung wie eine korrekt angelegte Mund-Nase-Bedeckung.“ Beim Robert-Koch-Institut heißt es, Visiere könnten in der Regel maximal die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. Die Verwendung von Visieren sei daher keine gleichwertige Alternative Mund-Nasen-Bedeckung. Natürlich sei es jedem Bürger freigestellt, eines zu tragen – etwa Menschen, die aus medizinischen oder anderen triftigen Gründen keine Maske tragen könnten, aber dennoch zeigen möchten, dass sie die derzeit geltenden Regeln mittragen.

Von Inga Schönfeldt