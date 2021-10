Hannover

Die niedrigschwelligen Impfangebote durch mobile Teams des Gesundheitsamts der Region Hannover gehen auch in dieser Woche weiter. Von Montag bis Freitag vergangener Woche haben nach Auskunft der Behörde insgesamt 372 Menschen sich von den Teams impfen lassen. „Das zeigt, dass der Bedarf weiterhin da ist. Angesichts der derzeit wieder steigenden Zahlen ist es umso wichtiger, immer wieder an die Impfbereitschaft der Leute zu appellieren. Unsere mobilen Teams leisten hier einen Beitrag für diejenigen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Zugang zu einem niedergelassenen Arzt haben“, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau.

Mobile Impfteams waren am Montag im Pflegezentrum Katharinenhof vor Ort. Dienstag werden verschiedene Obdachlosenunterkünfte angefahren, am Donnerstag die Laatzener Tafel und am Freitag die Diakovere Altenhilfe. In der laufenden Woche bietet zudem erneut ein Team der Johanniter Unfall-Hilfe täglich zwischen 9 und 17 Uhr Impfungen mit dem Vakzin von Biontech im Gesundheitsamt an der Weinstraße 2–3 an.

Von Susanna Bauch