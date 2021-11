Hannover

Wegen der hohen Zahl von Corona-Infektionen und der steigenden Belegung der Betten auf den Intensivstationen wird beim Impfen in der Region Tempo gemacht. Neben dem Gesundheitsamt der Region Hannover, das mit mobilen Teams in Hannover und im Umland im Einsatz ist, impfen auch niedergelassene Ärzte. Aber offenbar darf nicht jeder Mediziner impfen.

Ein 52-jähriger Allgemeinmediziner und ausgebildeter Infektionsschutzexperte würde gern in Hannover Räume mieten und den ganzen Tag impfen, wie er selber sagt. „Die Ärzte mit eigener Praxis haben nicht so viel Zeit zum Impfen“, meint er. Sie hätten noch all die anderen Patienten zu versorgen, erst recht in der kalten und feuchten Jahreszeit. In seine Impfstelle könnten dann die Menschen vom Morgen bis zum Abend ohne Termin kommen und sich dort die Erst- und Zweitimpfung oder die Booster-Impfung abholen, erläutert der Allgemeinmediziner.

Ministerin verlangt Änderung

Allerdings wird es diese Impfstelle des Mediziners wohl nie geben, dies scheitert an einer rechtlichen Hürde, die der Arzt ziemlich merkwürdig findet. Denn laut Impfverordnung dürfen nur die Ärzte impfen, die eine Krankenkassenzulassung haben oder die in Vollzeit in einer Praxis für Privatpatienten arbeiten. Der 52-Jährige arbeitet aber nur zeitweise in einer Privatpraxis, deshalb darf er nicht impfen.

Bei der Impfverordnung handele es sich um eine Regelung des Bundes und nicht des Landes, sagt Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Sie dringt angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen auf eine schnelle Änderung. Es müssten so viele stationäre Impfangebote wie möglich gemacht werden können, sagte sie der HAZ. „Jede zugelassene Ärztin und jeder zugelassene Arzt sollte aufgrund der medizinischen Ausbildung berechtigt sein zu impfen.“ Aus Sicht von Behrens könnten auch die Apotheken einbezogen werden. „Zudem könnte eine auf die Covid-Schutzimpfungen beschränkte Ausnahmegenehmigung für Apotheken mit entsprechend ausgebildetem Personal ein pragmatischer Weg sein, um die Impfkapazitäten noch einmal aufzustocken“, betonte sie.

Pensionierter Mediziner bietet überall Hilfe an

Ein anderer Mediziner hat nach Aufrufen von Hilfsorganisationen, dass Personal zum Impfen gesucht werde, überall seinen Einsatz angeboten – aber Fehlanzeige, wie Arzt Hans-Jörg Triebel berichtet. Er hatte bereits im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover gearbeitet, jetzt würde er gern wieder helfen, sagt der pensionierte Mediziner. „Ich habe ja jetzt viel Zeit.“ Die Kassenärztliche Vereinigung hat ihn zunächst ans Gesundheitsamt verwiesen, dort sei er bei seinen Anrufversuchen aber immer wieder in der Warteschleife gelandet. Also machte sich Triebel auf den Weg zu einem persönlichen Besuch im Gesundheitsamt. „Aber die Mitarbeiter dort hatten keine Ahnung“, erzählt er. Auch bei den Johannitern konnte er nicht landen. Einziger Lichtblick sei das Deutsche Rote Kreuz, dort wolle man sich melden.

Betriebe bereiten sich noch auf Booster- Impfungen vor

Auch in den Betrieben sind die Booster-Impfungen noch nicht richtig angelaufen. Bei der HDI, die mit anderen Versicherungen gemeinsam im Frühjahr eine große Impfkampagne organisiert hatte, laufen die Vorbereitungen. Derzeit gehe es um organisatorische Dinge, wie zum Beispiel die Suche nach Personal, berichtet Unternehmenssprecher Andreas Krosta. Er rechnet damit, dass im Dezember oder im Januar mit den Booster-Impfungen begonnen werden kann. Außerdem gebe es bei den Betriebsärzten Verunsicherung über die tatsächliche Höhe der zur Verfügung stehenden Impfdosen von Biontech, sagte eine Sprecherin des Bundesverbandes der Betriebsärzte.

Außer den Hausärzten und den mobilen Teams impfen auch niedergelassene Fachärzte, zum Beispiel manche Gynäkologen und Hautärzte, aber auch andere. Oft kann es sich lohnen, bei der Vereinbarung für einen anderen Termin auch gleich nach einer Booster-Impfung zu fragen.

Von Mathias Klein