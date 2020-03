Corona in Hannover: Notfallkitas bleiben weitgehend leer

Hannover

Seit Montag sind alle Kitas in der Region Hannover geschlossen, nur Kinder von Eltern aus sogenannten systemrelevanten Berufen werden betreut – also etwa von Krankenpflegern und Polizisten, Feuerwehrleuten und Mitarbeitern der Klärwerke. Die aber konnten sich über mangelnde Fürsorge nicht beklagen. Beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) in Hannover zum Beispiel kamen auf knapp 4000 reguläre Betreuungsplätze am Montagmorgen genau 101 Kinder. Man werde trotzdem alle Gruppen geöffnet halten, sagte DRK-Geschäftsführer Carsten Prante.

Kita-Notfallbetreuung wegen Corona: Kaum Kinder kommen

Genaue Zahlen, wie sich die Situation in allen Kitas gestaltet, wird es wohl erst in den nächsten Tagen geben. Bei der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) etwa bestätigte Sprecherin Gaby Kujawa, dass die Notfallgruppen eingerichtet seien: „Es läuft an.“ Es spricht aber vieles dafür, dass die Situation beim DRK typisch ist für alle Kita-Träger. Dort seien von 654 Krippenplätzen nur 30 nachgefragt gewesen, von 3300 Kindergartenplätzen 71, sagte Geschäftsführer Prante nach einer Telefonkonferenz mit den Bereichsleitern. Man rechne damit, dass sich „die Zahl bei den Kindergartenkindern im Laufe der Woche auf 100 erhöht“.

Trotzdem solle es weder Gruppenzusammenlegungen noch Kita-Schließungen geben, sagte Prante: „Im Sinne des Kindeswohls sind alle Mitarbeiter jeden Morgen vor Ort.“ Alle Kinder sollten „möglichst in ihren Gruppen und von ihren Bezugspersonen betreut“ werden. Vereinzelt habe es am Montag Eins-zu-eins-Betreuungen gegeben, bestätigt Prante, in mehreren Kitas seien zwar alle Mitarbeiter, aber keine Kinder gewesen. Der DRK-Kreisverband Hannover betreibt insgesamt 60 Kitas in Hannover, den Umlandkommunen und im Landkreis Schaumburg.

Erzieherkinder aber werden nicht betreut

Als kurios stellt sich dieses Detail heraus: Die Kita-Mitarbeiter, die jetzt die Kinder von Eltern systemrelevanter Berufs betreuen sollen, gelten selbst nicht als systemrelevant. Wer also eigene Kinder im Kindergarten- oder Schulalter hat, muss sich um deren Betreuung kümmern, um dann möglicherweise ein einziges Kind eines fremden beruflich betreuen zu können. Das soll bereits seit Freitag einiges Unverständnis in verschiedenen Einrichtungen ausgelöst haben. Auch DRK-Geschäftsführer Prante sagt vorsichtig: „Da muss man vielleicht noch nachjustieren.“

Von Conrad von Meding