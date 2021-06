Hannover

Das Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände in Hannover soll noch im Sommer abgebaut werden. Der Mietvertrag zwischen dem Landessozialministerium und der Deutschen Messe AG endet am 30. September. Eine Vertragsverlängerung sei unter der Berücksichtigung der aktuellen Infektionslage nicht geplant, sagt Ministeriumssprecher Oliver Grimm.

Kosten in Höhe von fast 40 Millionen Euro

Bis zum Abbau wird die nie genutzte Behelfsklinik nach Angaben des Sprechers voraussichtlich Kosten in Höhe von fast 40 Millionen Euro verursacht haben. Eine konkrete Aufstellung sei derzeit noch nicht möglich, da noch nicht alle Kosten abgerechnet seien, betont Grimm. Einer der größten Posten bei den Kosten ist die Miete für die Hallen und das Außengelände: Das Land zahlt je nach Monatslänge zwischen 870.885 und 931.123 Euro Miete an die Messe AG.

Ein Bett neben dem anderen: Das Behelfskrankenhaus auf dem hannoverschen Messegelände hatte Platz für 460 Patienten vorgesehen. Quelle: Rainer Jensen

Das Behelfskrankenhaus war zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 von der Region Hannover in einer Messehalle aufgebaut worden. Die dort vorhandenen 460 Betten waren für Patienten gedacht, die eher leichte oder mittelschwere Symptome der Viruserkrankung zeigen. Die Klinik, deren Aufbau allein rund 18 Millionen Euro gekostet hat, sollte dabei helfen, eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser in der Region Hannover durch zu viele Covid-19-Erkrankte zu verhindern. Die Behelfsklinik war auch nicht zum Einsatz gekommen, als im vergangenen Herbst die Inzidenzwerte in der Region in die Höhe schnellten. Das Notkrankenhaus war unter der Leitung des früheren Chefs des Klinikum in Gehrden, Martin Memming, und des Herzexperten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Prof. Axel Haverich, aufgebaut worden.

Inventar kommt in andere Kliniken

Das dort aufgestellte Inventar, soll – soweit möglich – künftig in anderen Krankenhäusern verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Beatmungsgeräte, insbesondere aber zwei Computertomografen, die die Region Hannover für 1,3 Millionen Euro im vergangenen Frühjahr angeschafft hatte. Die Region hatte beantragt, diese beiden Hightech-Geräte künftig in Krankenhäusern des Regionsklinikums einzusetzen. Ein entsprechender Antrag war im Ministerium eingegangen. Von dort hieß es jetzt lediglich allgemein, die beiden Computertomografen würden „unter Beachtung der landesrechtlichen Haushaltsvorschriften einer Folgeverwendung zugeführt“.

Von Mathias Klein