Hannover

Am Mittwoch startet die Region Hannover mit dem Impfen von Kindern, einen Tag später gibt es ein neues Impfangebot: Dann wird in der Ernst-August-Galerie in Hannover geimpft. „Aktuell werden dort Räumlichkeiten vorbereitet“, sagt die Gesundheitsdezernentin der Region Hannover, Cora Hermenau. „Dort stehen die Menschen, wenn sie warten müssen, im Trockenen“, erläutert sie. In der kommenden Woche soll dort am Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr geimpft werden.

Wenn der neue Standort gut angenommen werde, könne er mittelfristig das Angebote im Gesundheitsamt an der Weinstraße oder das Angebot auf dem Parkplatz am Regionshaus ablösen, kündigte Hermenau an.

Regionspräsident Steffen Krach ist mit dem Impffortschritt in der Region Hannover zufrieden. In dieser Woche hätten 50.000 Impfdosen zur Verfügung gestanden. „Ich gehe davon aus, dass die am Ende der Woche, auch dank der Aktionen am Wochenende, alle in den Armen gelandet sein werden, sagte er am Freitagnachmittag.

Von Mathias Klein