Hannover

Die Region Hannover verstärkt ihre Impfkampagne noch einmal erheblich, gleichzeitig rechnet Regionspräsident Steffen Krach damit, dass mindestens bis Ende nächsten Jahres mit voller Kraft weiter geimpft werden muss. Nach Informationen der HAZ hat der Regionsausschuss in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung unter anderem die Finanzierung von 22 zusätzlichen mobilen Impfteams auf den Weg gebracht. Dafür stehen bis zu 28 Millionen Euro zur Verfügung.

Noch einmal knapp 26 Millionen Euro kostet der Aufbau von 20 mobilen Teams, die nur für das Impfen von Kindern in der Region Hannover vorgesehen sind. Damit sollen Infektionsrisiken in Schulen, Kitas und in Familien verringert werden. Es wird damit gerechnet, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) noch vor Weihnachten den Impfstoff von Biontech für Kinder zwischen fünf und elf Jahren freigibt. Biontech hat bereits angekündigt, den Impfstoff für Kinder ab dem 13. Dezember zur Verfügung zu stellen.

Impfteams bleiben deutlich länger im Einsatz

Die Impfteams sollen nach dem Beschluss bis Ende Dezember kommenden Jahres im Einsatz sein. Gleichzeitig hat der Regionsausschuss beschlossen, den Einsatz der bisher bereits arbeitenden 29 Impfteams zu verlängern. Bisher war deren Einsatz bis zum 31. März 2022 vorgesehen, jetzt sollen sie bis zum 31. Dezember 2022 impfen. Dann sollen für die Impfung von Erwachsenen durchgängig 51 mobile Teams zur Verfügung stehen. Diese Teams könnten halbiert werden, sodass die Region dann mit 102 Teams im Einsatz sein könnte.

Lob vom Ministerpräsidenten

Die Infektionszahlen und die Krankenhausbelegung seien stark angestiegen, heißt es in dem Beschluss. Deshalb müssten mithilfe weiterer Impfungen die Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover vor schweren Krankheitsverläufen geschützt werden. „Insbesondere aufgrund der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante im Bundesgebiet ist schnelles Handeln erforderlich“, heißt es in dem Papier. Die steigenden Infektionszahlen müssten alsbald gesenkt werden, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden, schreibt die Regionsverwaltung. Um das zu erreichen, müssten neben den Booster-Impfungen aber auch Erst- und Zweitimpfungen vorangetrieben werden.

Ministerpräsident Stephan Weil lobte die Region Hannover für die Impfkampagne. „Die Region Hannover ist beim Aufbau und der Organisation von mobilen und stationären Impfstellen wirklich vorbildlich“, sagte er. Innerhalb kurzer Zeit habe die Region viele zusätzliche Impfangebote auf die Beine gestellt.

Von Mathias Klein