Herr Krach, seit Mittwoch müssen sich auch Geimpfte und Genesene vor Testzentren in stundenlange Warteschlangen einreihen, um später ins Restaurant, ins Theater oder zum Sport gehen zu dürfen. Ist das gerecht?

Ich kann den Unmut all derer verstehen, die sich bemüht haben, die Pandemie einzudämmen, indem sie sich an alle Regeln gehalten haben und sich impfen ließen. Es kommt jetzt erheblich darauf an, diese Menschen nicht weiter zu frustrieren. Ich habe immer gesagt: Für Geimpfte müssen die Coronatests kostenlos bleiben, für Ungeimpfte nicht. Der Bund hat leider anders entschieden.

Aber jetzt müsste es doch darum gehen, die Testkapazitäten hochzufahren, sodass die Warteschlangen kürzer werden. Wie kann das gelingen?

Wir haben derzeit 200 Testzentren in der Region Hannover, und täglich werden es mehr. Es wird aber noch einige Tage dauern, bis hier hoffentlich eine Entspannung eintritt. Wir haben das Personal deutlich aufgestockt, um schnell neue Zentren genehmigen zu können. Klar ist: Wir wollen die Menschen nicht verärgern, deswegen brauchen wir schnell eine Lösung.

Täglich mehr Testzentren

Das dürfte bereits geschehen sein. Diejenigen, die sich geimpft haben und vorsichtig geblieben sind, stehen jetzt in derselben Test-Warteschlange wie Ungeimpfte. Verlieren Sie dadurch nicht die Solidarität der Willigen?

Die Gefahr besteht und das darf auf keinen Fall passieren. Deshalb begrüße ich die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels zu den weiteren Einschränkungen für die Ungeimpften. Wir werden uns die Ergebnisse des Gipfels im Detail anschauen, sind aber jederzeit bereit, selbst weitere notwendige Schritte einzuleiten.

Müssten angesichts der Infektionslage nicht längst Großveranstaltungen wie Fußballspiele unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden?

Wir haben 2-G frühzeitig eingeführt, wir haben die Zuschauerzahl stark begrenzt und die Maskenpflicht verschärft. Aber grundsätzlich tue ich mich mit pauschalen Lösungen wie „Geisterspielen“ schwer. Denn am Ende trifft man damit genauso auch die Geimpften, die sich dann zum Beispiel kein Fußball- oder Handballspiel mehr anschauen dürfen. Unser Grundsatz muss sein, den Geimpften so viele Annehmlichkeiten wie möglich einzuräumen.

Geisterspiele nicht ausgeschlossen

Geisterspiele würden Sie also ausschließen?

Wenn die Pandemie eines gezeigt hat, dann dieses, dass man nichts ausschließen kann. Sollten sich in der Region Hannover Menschen mit der neuen Virusvariante Omikron infizieren, könnte die Infektionsdynamik zunehmen. Dann müssen wir noch einmal neu nachdenken.

Wäre es nicht Zeit, den Weihnachtsmarkt abzusagen? Selbst die Schausteller sehen unter 2-G-Plus-Bedingungen kaum Chancen für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb.

Die aktuelle Situation ist tatsächlich eine Katastrophe für die Marktbeschicker. Wir haben als Region Hannover nicht die Möglichkeiten - anders als das Bundesfinanzministerium - um die Finanz-Bazooka rauszuholen und finanzielle Unterstützung im großen Rahmen zu versprechen. Aber wir werden als Region nicht tatenlos zusehen, sondern uns überlegen, wie wir helfen können – im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das gilt auch für Gastronomen und andere Branchen, die aufgrund der Corona-Pandemie um ihre Existenz bangen. Ich werde mit allen das Gespräch suchen, damit wir nach dem hoffentlich baldigen Ende der Pandemie wieder durchstarten können.

Wäre ein Lockdown nicht fairer, weil die Betriebe dann Kurzarbeit anmelden und staatliche Hilfen beantragen können?

Auch damit frustrieren wir erneut die Geimpften, die ja alles richtig gemacht haben und deren Freiheiten möchte ich so wenig wie möglich einschränken.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Impfen sehen Sie als Königsweg aus der Krise. Aber hat die Region noch genügend Impfstoffe? Bei den Hausärzten werden die Dosen jetzt knapp.

Für unsere mobilen Impfteams gibt es noch ausreichend Impfstoffe. Wir haben am Mittwoch 5700 Impfungen verabreicht – ein Tagesrekord. Zudem haben wir nun deutlich mehr Impfdosen bestellt, allein in der kommenden Woche wollen wir 50.000 Impfungen durch unsere Mobilen Impfteams durchführen. Wenn der Bund jetzt sagt, dass bis Weihnachten 30 Millionen Impfungen durchgeführt werden sollen, erwarte ich, dass auch die entsprechenden Impfmengen vor Ort - auch bei den Hausärzten - verfügbar sind.

Von Andreas Schinkel