Hannover

In den Kliniken in der Region Hannover sind nur noch 8 Prozent aller Intensivbetten für Erwachsene frei. Das geht aus Zahlen des DIVI-Intensivregisters vom Mittwoch hervor, die von den Krankenhäusern gemeldet wurden. Demnach gab es am Mittwoch regionsweit noch 29 freie Intensivbetten. 333 Betten sind den Daten zufolge derzeit belegt, 58 von ihnen von Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Corona-Erkrankte machen 16 Prozent aller vorhandenen Intensivbetten aus.

Region: „Mittlere Belastung“

Die Region Hannover wollte auf Nachfrage keine Zahlen zur Auslastung der Krankenhäuser nennen und spricht von einer „mittleren Belastung der Kliniken sowohl im Bereich der Intensivstationen als auch auf den Normalstationen“. In den letzten Monaten sei die Entwicklung eher rückläufig gewesen. „Die Krankenhausversorgung ist insgesamt, mit den üblichen Schwankungen, gut gewährleistet“, sagte eine Sprecherin der Region. Sollte es schlagartig mehr Covid-19-Patientinnen und -Patienten geben, gebe es „ausreichend Möglichkeiten, die notwendigen Kapazitäten zu schaffen“, so die Sprecherin.

Mittlerweile habe sich die britische Mutation weit verbreitet. Beim überwiegenden Teil der Patientinnen und Patienten werde die Coronavirus-Variante B.1.1.7 nachgewiesen, die ursprüngliche Variante komme hingegen kaum noch vor. Das bestätigt auch Matthias Büschking, Sprecher des Klinikbetreibers Diakovere (Friederiken-, Henrietten- und Annastift). „Die britische Mutation macht rund 80 bis 90 Prozent der Erkrankungen aus“, so Büschking.

Mehr und jüngere Patienten

Ebenfalls auffällig: „Die Patienten werden deutlich jünger“, sagt Büschking. Der Diakovere-Sprecher sieht darin einen Erfolg der Impfkampagne, durch die vor allem ältere Menschen bereits gegen das Coronavirus geimpft sind. Derzeit gebe es keine Covid-19-Patienten oder -Patientinnen in Diakovere-Kliniken, die über 80 Jahre alt sind. Insgesamt sei aber auch festzustellen, dass es „langsam wieder mehr Patienten“ gebe. Zwar müssten die Kapazitäten derzeit noch nicht erhöht werden – sollte es notwendig werden, sei dies aber möglich.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch beim Klinikum Region Hannover (KRH), das unter anderem das Krankenhaus Siloah betreibt, sieht man sich für einen möglichen Anstieg an Covid-19-Erkrankten gerüstet. „Stand heute sind wir in der Lage, eine deutlich höhere Zahl von Patientinnen und Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf zu versorgen“, sagte Sprecherin Nina Hoffmann am Mittwoch. Auch beim KRH verzeichne man nach einem leichten Rückgang der Fallzahlen seit Beginn des Jahres nun wieder einen Anstieg.

Schwere Verläufe bei 50- bis 70-Jährigen

Ähnlich wie bei den Diakovere-Kliniken würden auch in den Krankenhäusern des KRH die Patientinnen und Patienten jünger. Erkrankte mit einem schweren Verlauf seien überwiegend zwischen 50 und 70 Jahren alt, „teilweise auch noch jünger“, so KRH-Sprecherin Hoffmann. Von der Medizinischen Hochschule Hannover war am Mittwoch keine Stellungnahme zu erhalten.

Abseits der Corona-Situation laufen die Kliniken von Diakovere und KRH noch nicht wieder im Normalbetrieb. Nicht medizinisch dringliche, planbare Eingriffe seien beim KRH etwa bereits seit vergangenem November stark reduziert. Wichtige Untersuchungen, wie etwa bei Krebserkrankungen, oder Tumoroperationen würden weiterhin durchgeführt. Auch von Diakovere heißt es, man habe keine wichtigen Operationen absagen müssen.

Von Maximilian Hett