Hannover

Seit knapp sechs Monaten sind Restaurants komplett und Hotels für touristische Aufenthalte in Hannover geschlossen. Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Niedersachsen, spricht gar von einer „aussichtslosen Situation“. Viele Betriebe hätten existenzielle Probleme, manche sind kurz vor der Geschäftsaufgabe.

Außer-Haus-Geschäft lohnt sich nicht für jeden

In Gesprächen mit Betrieben wird deutlich: Ihnen fehlt die Öffnungsperspektive. „Wir wollen einfach alle wieder zusammen arbeiten“, sagt Christine Nardien, die mit ihrem Mann das Restaurant Meiers Lebenslust in der Osterstraße betreibt. Zwar hätten sie noch nicht alle staatlichen Hilfsleistungen erhalten. „Uns geht es aber nicht schlecht, die Hilfen haben uns unterstützt“, sagt Nardien. Frustration komme eher auf, weil nicht klar ist, wie es weitergeht. Zum einen sei ein möglicher Öffnungszeitpunkt noch völlig offen. Außerdem stelle sich die Frage, wie lange die staatliche Unterstützung noch andauere. Wie lange der Betrieb aufrechterhalten werden kann, hänge von diesen Faktoren ab.

Durch den Lockdown sind alle zwölf sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wichtig sei ihr, ihre Beschäftigten weiterhin zu motivieren. Derzeit bleibt die Küche in Meiers Lebenslust kalt, obwohl die Gastronomen Essen zum Mitnehmen anbieten könnten. Aber: „In der Stadt ist niemand, das lohnt sich nicht“, sagt Nardien. Sie hofft, dass eine Öffnung unter Einhaltung des Hygienekonzepts möglich ist und verweist auf die guten Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr.

Seit Eröffnung in Kurzarbeit

Die Beschäftigten im Me-And-All-Hotel am Aegi kennen derweil ihre Tätigkeit nur in Kurzarbeit. Im vergangenen Mai wurde das Haus eröffnet, seit Februar leitet Lisa Edelmann den Betrieb. Trotz der schwierigen Situation habe sie diese Chance nutzen wollen. Und immerhin: „Das Haus ist nicht ganz leer“, sagt Edelmann. Übernachtungen aus beruflichen Gründen etwa sind weiterhin erlaubt. „Von montags bis donnerstags gibt es eine Grundbelegung.“ Auch die sei mit maximal 30 Prozent aber niedriger als zu normalen Zeiten.

„Ab donnerstags flacht die Belegung dann zum Wochenende hin ab, da gibt es dann nur ein bis zwei Gäste.“ Dass das Hotel mit 165 Zimmern auf fünf Etagen quasi leer ist, schmerzt die Leiterin. „Das ist echt schlimm, auch für so ein tolles neues Haus.“

„Zimmer werden nicht besser, wenn sie leer bleiben“

Dass sich ein möglicher Öffnungszeitpunkt immer weiter nach hinten verschiebt, mache die Lage nicht einfacher. In Benutzung sind trotz der geringen Auslastung weiterhin alle Zimmer – „sie werden ja nicht besser, wenn sie leer bleiben“, sagt Edelmann. Ganze Etagen zu sperren, lohne sich an dem Standort finanziell nicht. Zudem müsse sowieso mindestens alle drei Tage in jedem Zimmer die Spülung benutzt werden, zum Schutz vor Legionellen.

Obwohl die Situation besser sein könnte, blickt Edelmann optimistisch in die Zukunft. „Da müssen wir jetzt durch“, sagt sie. „Ich bin guter Dinge, dass die Lage auch wieder besser wird.“

Von Maximilian Hett