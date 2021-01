Hannover

Corona bringt alles durcheinander, sogar die Zeugnisausgabe. Und so weiß die 13-jährige Greta noch gar nicht, wie ihr Halbjahreszeugnis ausgefallen ist. „Ich kann es mir erst nächste Woche Mittwoch zwischen 9 und 9.10 Uhr abholen“, erzählt die Achtklässlerin. Mit der Zuteilung von engen Zeitfenstern will die Integrierte Gesamtschule Büssingweg verhindern, dass viele Schüler aufeinandertreffen.

Für Greta geht bis dahin sogar der Online-Unterricht weiter, die Zeugnisferien starten verspätet. Das stört die Schülerin nicht weiter, aber etwas anderes schon. „Leider habe ich meine Omas alle schon lange nicht mehr gesehen, was ich sehr schade finde.“ Greta wird zwar sehr wahrscheinlich mit ihren Großeltern am Zeugnistag telefonieren, wie sie es in normalen Jahren macht. Der Besuch in den Tagen danach muss wegen Corona jedoch ausfallen. „Mit einer meiner Omas gehe ich sonst aus, sie gibt mir ein Eis aus oder spendiert etwas anderes.“

Rituale zum Zeugnistag fallen aus

Diese lieb gewonnenen Rituale gibt es dieses Jahr nicht. Auch der Restaurantbesuch mit den Eltern ist nicht möglich, alle Lokale geschlossen. „Es ist irgendwie komisch, dass man nichts machen kann. Aber wir backen vielleicht alle drei einen Kuchen zusammen.“ Und mit ihrer Freundin Lea, mit der sie sonst per Videochat lernt, wird Greta am Telefon das Zeugnis besprechen.

Das erste Zeugnis vom Gymnasium: Fritz (10) ist zufrieden. Quelle: Samantha Franson

Fünftklässler Fritz rechnet dieses Mal aus anderen Gründen nicht mit einer besonderen Belohnung für sein Zeugnis. „Ich bin eigentlich relativ zufrieden, nur meine Mutter nicht. Sie findet, dass eine Drei in Mathe unnötig ist.“ Nach dem ersten halben Jahr auf der Goetheschule hat der pfiffige Junge viele Zweien und Dreien nach Hause getragen. Nur in Musik gab es eine Vier. „Ich spiele Schlagzeug. Aber in der Schule lernen wir Noten. Das habe ich am Anfang nicht so gerafft. Aber jetzt geht’s.“

„Vielleicht hab ich nicht richtig aufgepasst“

Mathe am Gymnasium, das sei auf jeden Fall schwieriger, meint der Zehnjährige. „Ich habe vielleicht auch nicht richtig aufgepasst. Im Homeschooling kann man sich besser drücken.“ Fritz lächelt zuversichtlich. „Mein Lieblingsfach sind Naturwissenschaften. Da haben wir Programmieren und ich wusste schon vorher, wie das geht.“

„Ich glaube, ich hab meinen Schnitt gehalten“

Lilo dagegen bekommt ihr Zeugnis erst noch mit der Post. Viele Noten kennt die glänzende Schülerin jedoch bereits. „Ich glaube, ich habe meinen Schnitt gehalten. Das macht mich glücklich“, erzählt die 13-Jährige von der Sophienschule. Auch ihre Familie geht eigentlich am Zeugnistag gemeinsam essen, oft werden die kurzen Ferien für einen Wochenendurlaub genutzt. „Mir fehlt es sehr, dass das Halbjahr nicht mit etwas Schönem endet. Mich stört schon am Homeschooling, dass der Tag keine richtige Struktur mehr hat.“ Doch der Plan für die freien Tage steht: „Ich will mit meiner Freundin ihr Zimmer umräumen.“

