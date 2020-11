Hannover

Überall in der Region Hannover wird derzeit an den Schulen über den Einbau von Lüftungsanlagen diskutiert. Zum Teil sind Eltern und Förderkreise auch schon selbst aktiv geworden und haben Technik angeschafft. Denn vielen graust bei der Perspektive, dass Tausende Kinder in diesem Winter bei geöffneten Fenstern lernen müssen.

Lüftung an Schulen: Auch einfache Geräte bringen etwas

An der Hochschule Hannover (HsH) versucht Maschinenbauprofessor Ulrich Lüdersen derweil, das Problem grundsätzlicher anzugehen. „Die Anschaffung einzelner Geräte durch die Elternschaft schadet nicht, und bestimmt wird jedes Gerät auch irgendwie Nutzen bringen“, sagt er. Wichtiger aber sei, dass Deutschland sich endlich auf den Weg mache, überhaupt Lüftungstechnik in Schulen zu installieren. „Wir haben großen Nachholbedarf bei Lüftung in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden“, sagt Lüdersen. „Jetzt in der Corona-Krise merken wir, was es kostet, dass wir das Thema jahrelang vernachlässigt haben.“

Das Problem bei kleinen, singulär aufzustellenden Geräten: Die Hersteller versprechen zwar, dass die Raumluft ausreichend umgewälzt wird und spezielle Hepa-Filter mögliche Viren herausfiltern. Je kleiner – und preiswerter – das Gerät aber ist, desto schlechter klappt das gleichmäßige Absaugen der Luft im gesamten Raum. Und: Je feiner der Filter, desto lauter arbeitet ein Ventilator, um die Luft durch die Filterporen zu drücken. Und schließlich muss dann der mit Viren belastete Filter regelmäßig gewechselt werden.

Verbrauchte Luft lässt sich nicht filtern

Das Hauptproblem der Raumluft in Klassenzimmern ist aber mit diesen Problemen ohnehin nicht gelöst: Die Luft wird verbraucht, und wegen des steigenden Kohlendioxidanteils muss Frischluft in den Raum, weil sonst bei den Schülern die Konzentrationsfähigkeit sinkt. Studien haben längst erwiesen: Der kritische Gute-Luft-Grenzwert von 1000 ppm (Partikel pro Million) CO2 in der Raumluft ist in Klassenzimmern meist nach 25 Minuten erreicht, und kurzes Stoßlüften reicht selten aus.

Bis zu 4500 ppm betrug die CO2-Konzentration in einem Test der Lüftungsfirma Rosenberg, nachdem ein normaler Schultag von 8 bis 15 Uhr in einem Klassenzimmer mit regelmäßigem Fensterlüften absolviert war.

Die Stadtverwaltung von Hannovers Nachbarstadt Ronnenberg hat bereits einen Luftreiniger angeschafft, den die Schulleitungen jetzt begutachten können. Quelle: Stephan Hartung

Im Seminar von HsH-Professor Lüdersen durften Rosenberg-Techniker jetzt vorstellen, wie sich mit schrankgroßen Lüftungsgeräten energiesparend die Raumluft bei konstanten Werten von maximal 1000 ppm Kohlendioxid halten lässt, ohne dass Zugluft oder Brummgeräusche entstehen. Wobei Lüdersen sich dagegen verwahrt, Werbung für eine Firma machen zu wollen: „Es gibt 30 bis 40 Unternehmen in Deutschland, die so etwas können“, sagt er. Nur habe er eben eine davon für sein Seminar benötigt.

Finnland ist bei der Lüftung in Schulen längst weiter

Der Vorteil der Anlagen: Sie pumpen kontinuierlich verbrauchte Luft aus den Klassenzimmern ab und schicken sie durch 25 Zentimeter dicke Schläuche nach außen. Dabei wird in einem Wärmetauscher die Wärmeenergie entzogen und zugleich der Frischluft wieder zugeführt, die durch ebenso dicke Schläuche von außen hereingeführt wird. Wärmetauscher sind seit Jahren in der Haustechnik bewährt und längst ausgereift.

Besondere Virenfilter sind nicht nötig, weil ständig Frischluft zugeführt wird – stattdessen kommen einfache Staub- und Pollenfilter zum Einsatz. Im Klassenraum wird die Frischluft als „Luftsee“ über dem Fußboden verteilt, steigt wegen der Körperwärme der Schüler überall im Raum nach oben und wird dann – verbraucht – oben im Raum wieder abgesaugt.

In Finnland sind Lüftungsgeräte an Schulen längst Standard. Ein Vorteil der Technik: Die Heizkosten sind viel geringer, weil die Fenster nicht geöffnet werden – was den Stromverbrauch der Geräte nach Angaben der Techniker schnell wieder wettmacht.

Ein Lüftungsgerät kostet allein 10.000 Euro

Drei Probleme gibt es: Jedes Gerät kostet inklusive Installation rund 10.000 Euro. Allein in Niedersachsen mit 2780 öffentlichen Schulen und 1,15 Millionen Schülern wären bei geschätzt 42.000 Klassen also 420 Millionen Euro nötig – nur für Klassenzimmer, ohne Fachräume. Dann ist völlig unklar, wie lang es dauert, bis die Industrie derart viele Geräte hergestellt hat. Rosenberg selbst schafft nach eigenen Angaben 300 bis 500 pro Jahr.

Und das dritte Problem ist der Bearbeitungszeitraum bei öffentlichen Schulen. „Wenn eine Schule solch eine Technik anschaffen will, dann kann es bis zu fünf Jahre dauern, bis wir montieren dürfen“, sagt Rosenberg-Mitarbeiter Christian Devincentis. So lange dauerten Planung, Ausschreibung und Bauvorbereitung zuweilen. Unter anderem liegt das daran, dass Projekte ab einem Volumen von 214.000 Euro öffentlich ausgeschrieben werden müssen.

Experte rät zu Test an Schulen – um Erfahrungen zu sammeln

Damit ist klar, dass gute Lüftungstechnik kein probates Mittel ist, um in der Corona-Krise die Klassenzimmer flächendeckend vor Viren zu schützen. HsH-Professor Lüdersen allerdings drängt gerade deswegen. „Der Deutsche will immer gleich alles oder nichts machen. Wir aber sollten die Krise jetzt nutzen, um wenigstens anzufangen und Erfahrungen zu sammeln.“ Wenn an vielen Schulen zumindest erstmal zehn Klassenzimmer mit Technik ausgerüstet werde, sei schon viel gewonnen.

„Wir könnten dann auch Vergleiche sammeln, was besser funktioniert und was weniger gut“, sagt Lüdersen. In der Energieeffizienz etwa seien Komplett-Lüftungsanlagen für das gesamte Schulgebäude den Einzellüftungen überlegen – aber der Aufwand eines Einbaus ungleich größer.

Lüdersen weiß, wovon er spricht. Am eigenen Fachhochschulinstitut hat er intensiv darum kämpfen müssen, dass während einer Großsanierung zumindest zwei Räume Lüftungstechnik erhielten, die direkt zur Sonnenseite ausgerichtet waren. „Das Thema betrifft nicht nur Schulen, sondern den gesamten Bildungssektor“ sagt er. „Deshalb müssen wir jetzt endlich anfangen, Leuchttürme zu setzen.“

Ronnenberg hat einen Test-Raumluftfilter für Schulen angeschafft In Hannover und allen Umlandstädten werden die Forderungen von Elternvertretern nach technischen Luftfilteranlagen lauter, weil sie das Stoßlüften der Klassenzimmer in den Wintermonaten für eine Zumutung halten. In Burgdorf hat der Schulausschuss in der Vorwoche mit breiter Mehrheit einen Prüfauftrag an die Verwaltung gestellt. Dort soll jetzt geklärt werden, welche Lösungen möglich sind und welche Zuschüsse abgerufen werden können. In Ronnenberg ist man schon weiter. Dort hat die Verwaltung, nachdem aus der Kommunalpolitik ein Prüfauftrag erging, ein kamingroßes Luftfiltergerät angeschafft (siehe Bild oben im Text). Die Schulleitungen sind eingeladen, das Gerät im Rathaus von Empelde zu begutachten. Aus den Grundschulen kam bisher die Kritik, dass es zu laut ist und im Unterricht stören könne. In Hannover hat die Verwaltung entsprechende Anfragen im Schulausschuss bisher ablehnend beschieden. Zumeist wird darauf verwiesen, dass das Robert-Koch-Institut und die Landesgesundheitsämter das regelmäßige Lüften als besten Schutz vor Infektionen ansähen. In Wunstorf-Steinhude hat der Zahnarzt Dirk Bredthauer der Grundschule zehn kupferbeschichtete Filter übergeben. Mit Ventilatoren betrieben, sollen sie die Raumluft sauber halten und die Häufigkeit des Lüftens reduzieren helfen. Die notwendigen 4000 Euro waren zusammengekommen, weil Patienten Zahngold gespendet hatten. In Isernhagen hat Mikrobiologe Thomas Missel an der Entwicklung eines Systems mitgewirkt, in dem die Raumluft mit Hepa-Filtern gereinigt werden soll, wie sie aus Staubsaugern bekannt sind. Erste Tests laufen, allerdings bisher noch nicht in Isernhagen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Techniken, um Viren mit Luftreinigungsgeräten zu bekämpfen. Am häufigsten finden sich im Handel Geräte mit Hepa-Filtern, die rein mechanisch durch winzige Poren Partikel filtern. Hepa-Filter kennt man aus Staubsaugern. Zum Virenschutz allerdings sind besonders feinporige Hepa-14-Filter nötig, die etwa in Operationssälen und Tierversuchsanlagen Dienst verrichten. Eine weitere Methode sind UV-Filter, in denen durch ultraviolettes Licht Bakterien und Filter abgetötet werden. Die Wirkungsweise von Geräten, die für den Heimgebrauch angepriesen werden, ist bei Fachleuten aber umstritten. Eine dritte Methode ist in Mitteleuropa kaum gebräuchlich, dafür in den USA und Asien sehr verbreitet. Dabei werden in kleinen Geräten mit Ozon (o3) und Wasser (H2O) Hydroxyl-Radikale produziert und in die Raumluft abgegeben. Sie knacken die Lipidhülle von Viren genauso, wie es normale Kernseife beim Händewaschen tut. Die Geräte sind neuerdings auch in Deutschland erhältlich. Prof. Ulrich Lüdersen von der Hochschule Hannover ist aber skeptisch, dass sie sich durchsetzen werden. „Bei uns ist es für die meisten Menschen schwer vorstellbar, Chemie in die Luft zu blasen“, sagt er. Die UV-Systeme dagegen hätten den Nachteil, dass sie häufig sehr energieintensiv seien. Abraten will er Elterninitiativen aber von all den technischen Experimenten nicht. „Es bringt vielleicht nicht zu 100 Prozent das erwünschte Resultat. Aber es ist deutlich besser, als nichts zu tun, und oft kann man schon aus der Klassenkasse kleine Geräte finanzieren.“

Von Conrad von Meding