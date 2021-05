Herr Fürst, wie geht es den Taxifahrerinnen und -fahrern Hannovers?

Weiterhin leider katastrophal. Andernorts entspannt sich die Lage ja gerade ein wenig, und es wird gelockert. Wann das auch in Hannover passiert, können wir momentan aber nicht absehen. Tagsüber sind wir gerade vor allem mit Krankenfahrten beschäftigt, vereinzelt gibt es auch noch ein paar andere Fahrgäste. Aber in einer Großstadt wie Hannover lebt das Taxigewerbe vor allem von Messen und großen Veranstaltungen, da geht natürlich gar nichts. Und vom Nachtgeschäft brauchen wir gar nicht erst anfangen, das liegt komplett brach.

Zur Person Sven-Marcus Fürst ist seit 2015 Geschäftsführer der Taxigesellschaft Hallo Taxi 3811. Vorher war der 52-Jährige in anderen Bereichen des Transportwesens tätig, unter anderem bei einer Spedition.

Wie sehr hat die seit Ende April geltende Ausgangssperre die Lage noch mal verschärft?

Nachts war vorher schon nur noch ein Bruchteil der knapp 600 Fahrzeuge starken Taxiflotte unterwegs. Aber vereinzelt gab es da noch Fahrgäste, gestrandete Bahnfahrer zum Beispiel. Das hat sich jetzt noch mal erheblich reduziert. Vor Corona war in einer durchschnittlichen Nacht etwa die Hälfte der Fahrzeuge auf den Straßen. In den vergangenen Monaten waren es noch maximal zehn Prozent. Die Ausgangssperre hat das jetzt noch mal halbiert.

Sven-Marcus Fürst, Geschäftsführer von Hallo Taxi. Quelle: Rainer Dröse

Welche Folgen hat das für die Taxiunternehmen?

Viele mussten ihren Fahrzeugpark verkleinern und Fahrerinnen und Fahrer in Kurzarbeit schicken. Ich kann es nicht genau beziffern, aber gefühlt sind von solchen Maßnahmen alle knapp 200 Unternehmen betroffen, für die wir Fahrten vermitteln. Einige haben ihren Betrieb vorübergehend vollständig eingestellt und halten sich mit Transferleistungen wie den Überbrückungshilfen über Wasser. Manche Fahrerinnen und Fahrer konnten sich diese Verdiensteinbußen und auch die Unsicherheit nicht mehr leisten. Einige haben umgesattelt oder sind in ihre alten Berufe zurückgekehrt, etwa ins Handwerk.

Rechnen Sie mit einer schnellen Erholung der Branche, sobald der Lockdown endet?

Das ist schwer abzuschätzen. Auch nach der Beendigung des Lockdowns wird ja kein Vor-Corona-Zustand eintreten. Es gibt noch viele Unwägbarkeiten. Wie viele Menschen dürfen ins Restaurant, wie viele zu Veranstaltungen? Wenn etwa Konzerte erst mal nur mit halber Belegung stattfinden, gibt es auch nur halb so viel potenzielle Fahrgäste für uns. Vielleicht entscheiden sich aber zunächst auch ein paar mehr Menschen für das Taxi, weil sie sich nicht in volle Stadtbahnen quetschen wollen. Diese Effekte lassen sich noch nicht seriös voraussagen. Insgesamt bin ich aber vorsichtig optimistisch, weil es mit dem Impfen gut voranzugehen scheint. Es ist etwas Licht am Ende des Tunnels.

Von Yannick von Eisenhart Rothe