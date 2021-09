Herr Lammert, wie ist die aktuelle Corona-Lage an der Medizinischen Hochschule (MHH)?

Wir spüren schon wieder eine deutliche Belastung mit einer Zunahme in der Patientenzahl mit einer Covid-19-Erkrankung. Derzeit haben wir mehr als 20 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Auf der Intensivstation behandeln Ärzte und Pflegepersonal etwa die Hälfte dieser Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf. Insgesamt ist die MHH auf Platz 16 aller deutschen Krankenhäuser mit den meisten Covid-19-Patienten.

Was für eine Erfahrung haben Sie mit Covid-19 seit der zweiten und dritten Welle gemacht?

Zunächst einmal hatten wir zwischen der zweiten und dritten Welle an der MHH kein Tal, was die Zahl der Covid-19-Patienten angeht. Das war ein statistischer Berg. Nach der dritten Welle hat sich die Situation etwas beruhigt, sodass wir zwischendurch auch eine einstellige Patientenzahl hatten.

Wie alt sind die Covid-19-Patienten an der MHH?

In letzter Zeit hat sich die Altersverteilung dahingehend geändert, dass nicht mehr die meisten Patienten älter als 60 Jahre sind, sondern auch jüngere Patienten in der MHH wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Die Patienten sind mittlerweile nahezu gleich verteilt über alle Altersgruppen.

Wie, denken Sie, wird sich die Covid-19-Situation an der MHH demnächst entwickeln?

Wir erwarten eine Plateaubildung bei der Patientenzahl. Bei der MHH wird diese Plateaubildung aber vielleicht etwas später eintreten als in den anderen Krankenhäusern in Niedersachsen, da viele Patienten mit schweren Verläufen aus den anderen Krankenhäusern in die MHH verlegt werden.

10,3 Prozent der Intensivbetten von Corona-Patienten belegt Derzeit befinden sich in der Region Hannover 34 Patienten in einer intensivstationären Behandlung. Das bedeutet, dass 10,3 Prozent aller zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Region von Covid-19-Patienten belegt sind. In den vergangenen vier Wochen hat es regionsweit neun Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gegeben.

Gibt es weniger schwere Covid-19-Verläufe als im September 2020?

Viele jüngere Menschen, die an Covid-19 erkranken, schaffen es, sich ambulant auszukurieren. Aus der Krankenhausperspektive allerdings ist es so, dass viele junge Menschen, die in die Klinik eingeliefert werden, auch sehr schwere Verläufe wegen Vorerkrankungen haben. Absolut gesehen gibt es also weniger schwere Verläufe; relativ gesehen ist bei den Krankenhauspatienten das Gegenteil der Fall.

Was wünschen Sie sich für die kommenden Wochen, damit die Situation in der MHH wieder entspannter wird?

Wenn wir jetzt schon eine höhere Impfquote hätten, dann hätten wir in der MHH weniger Sorgen. Die Zahl der geimpften Covid-19-Patienten im Krankenhaus ist ja sehr gering. Es sollten sich alle jüngeren, zum Beispiel die 30- bis 39-Jährigen, jetzt impfen lassen, denn wichtig ist, dass wir schnell und viel impfen, sodass wir mindestens eine Impfquote wie in Dänemark, die bei 75 bis 80 Prozent liegt, hinkriegen. Da zählt jede Woche.

Von Jonathan Josten