Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte, kann das auf mehreren Wegen tun. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachen empfiehlt, zuerst den Hausarzt anzurufen. Viele Ärzte bieten Tests an, das sind in der Regel PCR-Tests. Bei ihnen dauert es ein bis zwei Tage, bis das Ergebnis vorliegt, da die Analyse in einem Labor erfolgt. Dafür ist das Ergebnis besonders zuverlässig.

Daneben gibt es in Hannover mehrere Testzentren, die PCR-Tests anbieten. Darunter ist das HeimW an der Theaterstraße, aber auch am Flughafen ist dieser Test möglich. Das Testzentrum im Sofaloft in der Südstadt bietet nur Schnelltests an. Diese sind zwar nicht so verlässlich wie PCR-Tests, dafür gibt es hier bereits nach 15 bis 30 Minuten Klarheit.

Die Nachfrage nach Corona-Tests ist nach wie vor groß. „Sie steigt sogar“, sagt Philip Schriever, einer der Betreiber des Testzentrums im Sofaloft. Teilweise buchten Arbeitgeber Tests für ihre Angestellten, um Infektionsketten erkennen und unterbrechen zu können.

Schließlich bieten auch manche Apotheken Schnelltests an – allerdings längst nicht jede. Das hänge damit zusammen, dass das Personal eigens geschult werden müsse, sagt Sebastian Pape, Inhaber der Merkur Apotheken in Hannover. Auch seien besondere räumliche Anforderungen zuhalten, was an einigen Standorten nicht ginge.