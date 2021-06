Hannover

Für Kindergartenkinder gibt es in Hannover bald kostenlose Corona-Schnelltests. Eltern können damit freiwillig eine eventuelle Ansteckung ihrer Kinder feststellen. Die Stadt stellt die sogenannten Lollitests voraussichtlich ab Montag, 21. Juni, für die rund 15.500 Drei- bis Sechsjährigen im Kindergarten zur Verfügung. Damit will Hannover die Zeit bis zum Eintreffen der vom Land Niedersachsen für August in Aussicht gestellten Tests überbrücken.

Die Stadt beschafft die kindgerechten Tests auf Sars-CoV-2 für Kinder in den städtischen Kindergärten sowie in den Kindergärten der freien Träger und liefert sie in die Kitas. Jeder Kindergarten soll ausreichend Tests für zwei Monate bekommen. Die Idee ist, dass Kindern im Kindergartenalter sich in diesem Zeitraum zweimal pro Woche testen lassen. Die Tests dürfen nur zu diesem Zweck verwendet werden.

Kinder lutschen an dem Teststäbchen

Für die Testungen der Kinder sind die Eltern gefragt. Sie bekommen die dafür benötigten Lollitests in der Kita. Die Kinder müssen dafür – je nach Produkt – in der Regel zehn bis 30 Sekunden an dem Teststäbchen lutschen. Dabei nimmt der Wattetupfer die Speichelflüssigkeit auf. Die Teilnahme ist freiwillig. Kein Kind wird vom Kita-Besuch ausgeschlossen, wenn Eltern es nicht testen wollen.

„Der regelmäßige Einsatz von Tests sichert den Aufenthalt in der Kita zusätzlich ab. Gemeinsam mit den übrigen Infektionsschutzmaßnahmen spannen wir damit ein Sicherheitsnetz. Der Selbsttest kann durch seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten“, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Von Bärbel Hilbig