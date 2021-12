Hannover/Lehrte

Während Discos, Clubs und Shisha-Bars nach der Verschärfung der niedersächsischen Corona-Regeln bis mindestens Mitte Januar geschlossen bleiben müssen, dürfen Swingerclubs weiter öffnen. So kann beispielsweise eine Silvester-Veranstaltung im Club „Michas Swingertreff“ in Lehrte mit 80 Gästen unter besonderen Auflagen stattfinden. Zuerst berichtete der NDR darüber.

Der Grund: Weil in Swingerclubs auch Essen und Getränke serviert werden, fallen sie unter die Corona-Regeln für Gastronomiebetriebe. Das bestätigt Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. In Swingerclubs gelte wie in Restaurants die 2G-plus-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht. Die Maske dürfe nur beim Essen abgenommen werden. „Bei allen anderen Dingen, die man da sonst noch tun kann, gilt Maskenpflicht“, sagt Borschel.

Tanzen ist verboten

Zu den Dingen, die man im Swingerclub sonst noch tun kann, zählt eines nicht: Tanzen. Denn in Warnstufe 3 der Corona-Verordnung ist ein Tanzverbot festgeschrieben. „Partys jeglicher Art sind untersagt. Auch im Swingerclub darf keine Silvesterparty gefeiert werden“, sagt Borschel. In abgetrennten Zimmern dürften sich maximal zehn Personen aufhalten.

Dass seine Veranstaltung eben keine Silvesterparty sei, betont Michael Koch, Betreiber von „Michas Swingertreff“. „Es gibt kein Feuerwerk, keinen DJ und keine laute Musik. Ganz anders als vor Corona“, sagt Koch. Er habe sich beim Gesundheitsamt rückversichert, dass er auch unter den neuen Corona-Regeln aufmachen könne.

„An Sex passiert so gut wie gar nichts“

Dass Swingerclubs wie Restaurants behandelt werden, findet Koch richtig. Die Veranstaltungen in seinem Club seien derzeit „eigentlich wie essen gehen“. Es kämen überwiegend Stammgäste, die beisammensäßen und sich unterhielten. „An Sex passiert so gut wie gar nichts. Viele haben Angst, obwohl sie geboostert sind.“

Lesen Sie auch Corona-Regeln in Hannover während der "Weihnachtsruhe" und Silvester

In der Veranstaltungsbeschreibung für Silvester wird ein „Gourmet-Büfett“ angekündigt. Die 80 angemeldeten Gäste erwarte „eine Nacht mit super Stimmung, viel Erotik und noch mehr Lust“. Für Männer und Paare kostet der Eintritt 110 Euro, für Frauen 25 Euro. Nach Kochs Angaben stehen 60 Interessierte auf der Warteliste.

Koch betont, dass seine Gäste sich streng an die geltenden Regeln halten würden. „Wir hatten in den vergangen Monaten fünf Polizeikontrollen, weil uns jemand angeschwärzt hat.“ Die Polizei habe nie etwas zu beanstanden gehabt.

Weitere Veranstaltung in Hannover

Auch in Hannover können Swinger-Fans Silvester gemeinsam verbringen. Für die Veranstaltung in der „Bar Hemmungslos“ sind 85 Personen angemeldet. Der Veranstalter möchte sich auf Anfrage nicht äußern.

Als Schlupfloch in der Corona-Verordnung möchte Regionssprecher die Swingerclubs nicht bezeichnen. „Es gelten klare Regeln“, sagt er. Wenn man die Clubs statt als gastronomische Betriebe etwa als Betriebe körpernaher Dienstleistungen eingestuft hätte, dürften sie auch öffnen. „Dann würde nur 3G gelten“, sagt Borschel.

Von Yannick von Eisenhart Rothe