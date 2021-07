Hannover

Trotz des im Vergleich zum Winter niedrigen Inzidenzwerts in der Region Hannover hat das Gesundheitsamt offenbar erhebliche Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung der Corona-Kontakte. Das geht aus Berichten von HAZ-Lesern hervor, die in den vergangenen Tagen keine guten Erfahrungen gemacht haben. Einige wurde vom Gesundheitsamt erst zehn Tage nach dem Kontakt mit einer infizierten Person unterrichtet, andere bisher gar nicht.

Am zweiten Juli-Wochenende hatte der 27-jährige Robin Kirchhoff den Abend und die Nacht in der Dax-Bierbörse am Raschplatz gefeiert. An diesem Abend hatte der junge Mann aus Ronnenberg schon gar nicht mehr gedacht, als er erst zehn Tage später vom Gesundheitsamt per Mail über den Kontakt zu einer infizierten Person in der Partynacht informiert wurde. „Das ist mehr als fahrlässig und verantwortungslos“, sagt er. Offenbar seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt völlig überfordert. „So werden Infektionsketten nicht durchbrochen“, sagt er. Es bestehe dringender Handlungsbedarf.

„Andere haben noch nichts vom Gesundheitsamt gehört“

Ähnlich ist es einer HAZ-Leserin ergangen, die am gleichen Wochenende in der Dax-Bierbörse war. Zehn Tage später kam die Quarantäneanordnung der Region für sie. „Von meinen Freunden, mit denen ich dort war, wurde nur noch eine einzige angerufen und in Quarantäne geschickt“, berichtet sie. „Alle anderen sind frei.“ Das könne man nicht verstehen, meint die 26-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Eine weitere Freundin sei in Quarantäne geschickt worden, weil sie an einem Tag zu einer Infizierten Kontakt gehabt haben soll. „Dabei haben die sich zuletzt gar nicht mehr gesehen“, berichtet die junge Frau. Das Gesundheitsamt veranstalte ein großes Durcheinander, so ihre Meinung.

Wegen der hohen Ansteckungsgefahr und der unübersichtlichen Situation hat die Region 1116 Menschen in Quarantäne geschickt. Quelle: Villegas

Falsche Kontaktdaten abgegeben

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass in der Nacht vom 9. bis zum 10. Juli eine Person in der Diskothek infektiös war. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr und der unübersichtlichen Situation hat die Region 1116 Menschen in Quarantäne geschickt, deswegen waren beim Gesundheitsamt nach Angaben der Region am 19. Juli 12.006 Anrufe eingegangen. Das geht aus dem Urteil eines Verwaltungsgerichtsverfahrens hervor.

Die Region wollte sich zu den einzelnen Fällen nicht äußern. Es gebe derzeit zehn Lokalitäten, bei denen es Infektionen im Zusammenhang mit Feierlichkeiten gegeben habe, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Die Feiern hätten alle zu Zeitpunkten stattgefunden, als die Inzidenz derartige Feiern in geschlossenen Räumen noch zugelassen habe. „Ob es Verstöße gegen Hygieneregelungen in einzelnen Einrichtungen gab, wird aktuell geprüft“, betont er. Es stehe aber fest, dass viele Gäste sich nicht daran gehalten haben, ihre Kontaktdaten korrekt in die entsprechenden Listen einzutragen. Das erschwere die Kontaktnachverfolgung enorm, da hier aufwändig mögliche Kontaktpersonen und damit potenzielle Überträger recherchiert werden müssen.

Das Infektionsgeschehen bei den Partys habe gezeigt, dass das Ansteckungsrisiko in geschlossenen Räumen ohne Mundschutz und Abstand entschieden größer sei, als mit entsprechenden Vorsorgemaßnahmen, meint der Sprecher.

Quarantäneanordnung per Telefon

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt riefen alle engen Kontakte schnellstmöglich an, betont Borschel. Da die Corona-Ausbreitung seit mehr als einer Woche aber deutlich ansteige und eine Nachverfolgung von mehreren Tausend Fällen notwendig mache, müssten die Betroffenen selbst verstärkt eigenverantwortlich mitwirken.

Das Infektionsgeschehen bei den Partys habe gezeigt, dass das Ansteckungsrisiko in geschlossenen Räumen ohne Mundschutz und Abstand entschieden größer sei, als mit entsprechenden Vorsorgemaßnahmen, heißt es von der Region Hannover. Quelle: Villegas

Aus den Partys habe das Gesundheitsamt mehr als 3000 Kontaktpersonen ermittelt, die in Quarantäne gesetzt werden müssen und aus denen heraus sich auch noch Folgeinfektionen ergeben könnten. „140 Fälle lassen sich direkt auf Feierlichkeiten zurückverfolgen, darüber hinaus gibt es aber eine nicht genau zu beziffernde Zahl an Folgeinfektionen“, sagt Borschel. Das sei für das Gesundheitsamt eine großer Herausforderung.

Steigt Inzidenzwert in der Region über 50?

Unterdessen hat Regionspräsident Hauke Jagau für die kommende Woche Verschärfungen der Corona-Regeln für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen angekündigt. In einem Video vom Freitag nannte der Regionspräsident aber keine Details. Jagau riet zur Vorsicht bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. „Prüfen Sie, mit wem Sie sich treffen“, sagte er. Der Gang zu einer Indoorparty kann dazu führen, dass sie nicht in den Urlaub fahren können, weil sie in Quarantäne müssen“, sagte er. Verhindern lasse sich die Quarantäne durch eine Impfung, geimpfte Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne. Jagau rief daher die Bürger erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. Die Region schließt derzeit nicht aus, dass die Inzidenz über 50 steigt.

Von Mathias Klein